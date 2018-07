Coronados de gloria. Marcos Salinas, Lucas Tejada, Víctor y Marcelo Vega, Ema Monrroy, Titi Paz, Seba Pastoriza, Germán Olivarez, Matías Aguirre, Raúl Ramirez, Bruno Grillo, Facundo Suárez, Fernando Mira, Lisandro Reina, Agustín Aguilera, Juan Pablo Arena, Pablo Peláez, Emiliano Cabrera, Leonel Recabarren y Leandro González.

Fueron unos de los pioneros del futsal en la provincia. Ganaron uno de los primeros campeonatos pero después la racha se cortó. El año pasado después de ganar el Apertura, terminaron lamentándose por no clasificar en el Clausura, por eso este año en la Gloria Sanjuanina se replantearon los objetivos y el domingo se coronaron campeones del Apertura de futsal sanjuanino en Primera División tras vencer a Barrio Rivadavia.



El título sirvió para coronar una gran campaña que los tuvo casi invictos en las primeras 14 fechas si no fuera porque cayeron con el Deportivo San Juan. Es que fue tal eficacia de los gloriosos que de las 20 fechas perdieron solo tres, además de la caída ante el "Depor" vieron la derrota en Cuartos de final ante Ruta 20 y en la final de ida ante B´ Rivadavia. Por eso la consagración tomó relevancia, porque se propusieron ganar el campeonato y lo hicieron de punta a punta. "Nos propusimos este año dos objetivos: el Apertura y la Liga Nacional. Uno ya lo logramos y dimos un gran paso en la Liga porque logramos clasificar a la Fase Regional y este título sin dudas que sirve como motivación para ir por ese otro gran paso", contó Fabricio "Titi" Paz, refiriendose a la instancia que se jugará en septiembre posiblemente en Río Cuarto.



"Nos habíamos quedado con bronca por el mal Clausura que hicimos el año anterior. Queríamos revertir la imagen y lo hicimos, estos triunfos se disfrutan más porque hicimos mucho sacrificio para conseguirlo", expresó Bruno Grillo, quien junto a Facundo Suárez y Leonel Recabarren son los tres jugadores que están desde la creación de la Gloria.



Para la institución gloriosa este Apertura es el cuarto campeonato logrado: antes ganó el Apertura 2013, el Clausura 2016 y el Apertura 2017. Para llegar a eso, todos coincidieron que mucho tuvo que ver la llegada de Hermán Vega, el experimentado entrenador que se sumó en el Apertura 2016. "Hermán llegó con un proyecto mucho más profesional. Pasamos de entrenar dos veces por semana a entrenar todos los días, incluso hasta fines de semana y feriados", contó Grillo y Recabarren agregó: "Hicimos el click y pasamos a ser mucho más profesionales. Los logros empezaron a reflejarse en ese Clausura que conseguimos ese año". Y no es para menos. Vega había dirigido antes a Huarpes, otro de los equipos pioneros en la disciplina, que incluso varias veces venció en las instancias decisivas a los gloriosos.



El plantel sabe que el próximo objetivo apunta a dar lo mejor en la fase Regional de la Liga Nacional pero no se quedan con eso y van por más. "Si bien ahora estamos enfocados en el Regional, con este campeonato ya nos aseguramos un año más en la Liga porque los campeones clasifican a la temporada 2019. Aunque también queremos pelear el Clausura local, tenemos material para hacerlo", contó Facundo Suárez refiriendose al plantel largo que mezcla experiencia y juventud con el que cuentan para pelear los dos frentes.



Para ellos la Gloria significa familia y hacen mucho hincapié a los valores, a lo social y también al futuro, con el fuerte respaldo a las inferiores. "En la Gloria nos conocemos todos. Somos un grupo de amigos que nos juntamos a jugar pero lo hacemos con profesionalismo sin dejar de lado los valores", contó Bruno.



¿La clave del éxito? Nadie lo sabe pero todos coinciden que las cábalas, como por ejemplo las cenas de los lunes y el ritmo de Los Palmeras en el vestuario puede haber influido para que la Gloria haya podido reencontrarse con la gloria.





"Esto es fruto del gran trabajo que venimos haciendo. Somos una familia".

RAÚL "CHICHO" RAMÍREZ - ong>Goleador de Gloria Sanjuanina

LAS DERROTAS

3 De las 20 fechas, tuvieron solo tres derrotas: ante Deportivo SJ, Ruta 20 y B´ Rivadavia. Perdieron la ida 5-3, en la revancha ganaron por 5-2 y en los penales se bañaron de gloria.