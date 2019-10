De pura cepa. Ricardo Mestre y Axel Varela son los dos representantes sanjuaninos en la selección de sordos que necesitan apoyo.

No son Messi. No andan en autos lujosos, ni siquiera cobran un sueldo. Todo lo contrario, realizan un enorme sacrificio con fondos propios para calzarse la "Albiceleste" y representar con orgullo al país. Pero a veces el esfuerzo propio no alcanza y deben hacer público el pedido para poder llegar a Chile en un nuevo torneo. Se trata del seleccionado argentino de sordos que con la presencia de tres sanjuaninos, pelea por viajar a Chile para poder jugar las eliminatorias clasificatorias al Mundial de Corea del Sur 2020. Ricardo Mestre y Axel Varela junto al utilero Diego Ojeda marcarán presencia sanjuanina en la selección.



Están amparados por la Federación Argentina de Fútbol Silencioso que tiene cuarenta años de existencia y que cobija a las asociaciones de todo el país, pero que no tiene el presupuesto suficiente. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) les brinda solamente indumentaria y el predio de Ezeiza donde se entrenan cada quince días y donde casi nunca pueden contar con plantel completo. Es que hay veces que muchos jugadores del interior del país no cuentan con los recursos para poder llegar.



Las Eliminatorias tendrán lugar del 10 al 18 de noviembre en Chile, pero el seleccionado que conduce Tomás Tercero concentrará una semana desde el 2 hasta el 9. Con mucho esfuerzo propio de hace varios meses atrás ya lograron abonar parte de los gastos: sobre todo la inscripción y parte del viaje. Irán desde Buenos Aires a Neuquén vía aérea y en colectivo viajarán a Chile. "No nos alcanza para ir directo, es por eso que nos falta plata y hemos organizado una rifa. Agotamos todos los recursos pero para nosotros es un orgullo tremendo poder llegar", comentó Mestre, goleador histórico de la Selección quien a sus 34 años se prepara quizás para jugar uno de los últimos torneos junto a la Selección. El ex Desamparados viene de superar una rotura de ligamentos y es una de las leyendas de Los Toros con quienes ya disputó un mundial, tres Olimpiadas, cuatro Panamericanos y dos Eliminatorias. Varela en tanto, es una joven promesa que a sus 17 años ya destila talento en San Damián.



Los Toros, campeones en las eliminatorias de Brasil en 2016 y cuartos en la Copa del Mundo de Italia necesitan apoyo. Con un bono contribución de 100 pesos, los sanjuaninos estarán colaborando con el sueño de un grupo de jóvenes que lo único que sueñan es representar al país al otro lado de la cordillera y que sea el trampolín para llegar a Corea 2020.

Para colaborar

Bono

Para colaborar con Los Toros hay un bono contribución que sorteará indumentaria de la Selección. El valor es de 100 pesos y puede adquirirse al 2645091097.