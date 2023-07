Señor director:

Me preocupa en gran manera el mal estado en que se encuentra la ruta 40, en el tramo que va desde Media Agua, en el departamento Sarmiento, hasta el ingreso a la ciudad de Mendoza. Si bien hay sectores en los que se está haciendo una gran obra vial lo que me preocupa es el resto del camino que está totalmente deformado y que va camino a convertirse en una huella si no se la repavimenta a la brevedad. Sé que el proyecto de mejora de la ruta existe, pero también he observado que se trata de obras que van muy lentas, tanto en la parte de San Juan como de Mendoza. Creo que la situación es grave porque el tránsito entre San Juan y Mendoza es constante y cada vez hay más camiones y otros vehículos pesados transitando por esta vía. El peligro también está en que de acuerdo a la condiciones de deformación del pavimento, es fácil que un vehículo pierda el control de su trayectoria, lo que podría provocar graves accidentes.



Manuel Osvaldo Quiroga

DNI 13.092.871