Fuera de todo, fue una gran carrera para Facundo Della Motta, que ganó la carrera de punta a punta, y aguantó limpiamente los embates de Valentín Aguirre para quitarle el primer lugar. Un despiste en la vuelta 2, por afuera de la chicana, fue la causa de que los comisarios sancionaran con 5 segundos de recargo al sanjuanino, que desde la vuelta 10 de 25, ya sabía de la sanción y siguió adelante para tratar de descontar todo el tiempo posible, ocupando finalmente el puesto 7º luego de aplicar el recargo impuesto.

Lo que dicen el artículo 43 del Reglamento Deportivo del TC año 2022:

DESVIOS Y ACORTAMIENTO DEL RECORRIDO OFICIAL

Ningún conductor, bajo cualquier pretexto, podrá acortar distancias, ni tomar por las banquinas, bajo pena de ser sancionado con pase y siga o exclusión, según lo determinen los Comisarios Deportivos.

Cuando un piloto con intención manifiesta o no y que a criterio de los Comisarios Deportivos, dentro de sus facultades haya sacado ventaja al utilizar la calle de ingreso a boxes cerrando un tiempo de clasificación o finalizar el recorrido previsto para una serie o competencia final , deberá ser sancionado con la exclusión del evento.

Si un competidor sufriera una salida de pista, deberá retomarla en el lugar más próximo al de su salida y sin causar riesgo para otros competidores, bajo pena de ser sancionado.

Si un competidor circulara evitando una chicana en forma sistemática, será penado con exclusión.

Si el hecho fuera ocasional e implicara una mayor demora para el competidor y no ocasionara perjuicios a los demás, a juicio de los Comisarios Deportivos, podrá no ser penalizado con exclusión, pero sí con recargo de tiempo, pase y siga u otra sanción prevista en el R.D.A.

Una lástima por el resultado final, por la primera victoria de Facundo Della Motta, pero no por el rendimiento y la altura del conjunto, tanto piloto como equipo estuvieron al más alto nivel del TC y ratifican esta condición más allá de los 5 segundos de escritorio que amargaron la fiesta.

“Agradecer a cada una de las personas que hacen fuerza y me acompañan en este proyecto. Demostramos que estamos para ganar”, comentó finalmente Facundo Della Motta que se va de Paraná con su primera victoria en serie, mientras analizan con el equipo si van a realizar la apelación al comisariato de la prueba, teniendo en cuenta que lejos de sacar ventaja con la maniobra, ni perjudicó a sus rivales. Las próximas horas serán decisivas para conocer novedades.

La próxima fecha se disputará del 17 al 18 en el Rosendo Hernández de San Luis.