Los Jaguares alcanzó anoche su quinta victoria consecutiva al derrotar categóricamente a los Bulls de Sudáfrica por 54 a 24, en un cotejo jugado en el estadio de Vélez por la 14ta fecha del torneo Súper Rugby, que agrupa a franquicias del hemisferio Sur y organiza la Sanzaar.



El equipo conducido por Mario Ledesma, en su mejor producción de la temporada, consiguió un punto bonus ofensivo al marcar siete conquistas, ocupa el segundo lugar de la Conferencia África y mantiene intactas las posibilidades de avanzar por primera vez a los cuartos de final del certamen.



La franquicia argentina sumó con el triunfo de anoche su quinto éxito consecutivo en el Super Rugby, ya que hace dos semanas finalizó una histórica gira por Oceanía en forma invicta, al vencer en sus cuatro presentaciones a los australianos de Blues (20-13) y Brumbies (25-20), y a los neocelandeses de Rebels (25-22) y Chiefs (23-19).



Los siete tries del conjunto argentino fueron conquistados esta noche por Bautista Delguy en dos ocasiones, Nicolás Sánchez, Marcos Kremer, Matías Orlando, Sebastián Cancelliere y Emiliano Boffelli, en tanto que Sánchez sumó tres penales y cinco conversiones. Los Jaguares, en una espectacular labor en la parte complementaria, fueron imparables y alcanzaron su mejor producción en el certamen al quebrar la defensa sudafricana en siete oportunidades.



El próximo viernes 25 de mayo Los Jaguares chocarán con los Sharks de Sudáfrica, en un encuentro fundamental para el futuro.

Avanza. El fullback argentino, Emiliano Boffelli, escapa a la marca de un rival de los Bulls. Los Jaguares mantuvieron su gran presente y acumularon su quinta victoria consecutiva en el torneo.

--La satisfacción de Ledesma --Sin dudas uno de los principales responsables que Jaguares tenga este gran presente es su entrenador, Mario Ledesma. Luego de un comienzo de gestión algo complicado (cuatro derrotas y una victoria), el barco de la franquicia argentina se enderezó y ahora transita con cierta tranquilidad. Sobre el triunfo de ayer, el ex hooker destacó que "al principio, les dejamos la iniciativa a ellos. la cabeza nos jugó una mala pasada. Los chicos no se salieron del libreto, pero con un centimetrito menos de urgencia y necesidad. Los dos tries, el del final del primer tiempo y el del inicio del segundo, creo que sellaron un poco el destino del partido" y agregó "contra Crusaders y Lions ya habíamos tenido cosas buenas, pero por poco tiempo. Lo que nos faltaba era mantenerlo en el partido por más minutos. No creo que haya habido un cambio de cabeza solamente. Las giras te permiten tenerlos más tiempo juntos y eso ayuda".