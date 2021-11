El último giro de acontecimientos en el caso de la desaparición de la china Peng Shuai no hace más que seguir despertando dudas al respecto. Lo que comenzó como una denuncia por parte de la tenista en la que aseguraba haber sido objeto de una agresión sexual a manos de un alto cargo del gobierno de su país, continuó con la desaparición de la jugadora y ahora con la publicación de una carta que supuestamente está redactada por ella diciendo, básicamente, que todo es mentira.

Dicha carta ha sido publicada por el medio estatal chino CGTN. El texto habría sido enviado por Shuai al presidente y CEO de la WTA, Steve Simon, y en él asegura que se encuentra en perfecto estado, que no está desaparecida y que la WTA ha difundido información sobre ella sin su consentimiento. “Hola a todos, aquí Peng Shuai. Tras ver las noticias que se han publicado en la web oficial de la WTA, el contenido no ha sido confirmado o verificado por mí y se ha publicado sin mi consentimiento. Las noticias que se han publicado, entre ellas la acusación de agresión sexual, no son verdad. No estoy desaparecida ni insegura. He estado descansando en casa y todo está bien. Gracias de nuevo por preocuparos por mí", dice la carta.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI — CGTN (@CGTNOfficial) November 17, 2021

"Si la WTA publica más noticias sobre mí, por favor, verificadlas antes conmigo y publicadlas con mi consentimiento. Como tenista profesional, os agradezco todo el apoyo y consideración. Espero promocionar el tenis chino con todos vosotros si tengo la oportunidad en el futuro. Espero que el tenis chino siga mejorando. Una vez más, gracias por vuestra consideración", continúa.

Tras esas palabras, la propia WTA ha manifestado que no cree que la supuesta carta haya sido escrita por la tenista y desde la organización siguen preocupados por su estado. "El comunicado difundido por el medio estatal chino en lo referente a Peng Shuai sólo hace crecer mi preocupación sobre su seguridad y su paradero. Me cuesta creer que Peng Shuai haya escrito ese correo que hemos recibido o creer que se le ha atribuido a ella”, comentó al respecto Steve Simon. “Peng Shuai ha demostrado un coraje increíble al describir la acusación de agresión sexual por parte de un antiguo alto cargo del gobierno de China. La WTA y el resto del mundo necesitan una prueba independiente y verificada de que ella está a salvo. En repetidas ocasiones he intentado hablar con ella por varias vías de comunicación, sin éxito".