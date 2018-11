La llegada de Fabián Flaqué el TC se dio en el año 2008 y compitió en ocho carreras durante aquella temporada. Lo hizo a bordo de una Dodge Cherokee del equipo PyP y la falta de presupuesto condicionó su continuidad, aunque por entonces se empezaba a volcar al TRV6. "El auto era de Jorge Pascal y su chasista era conocido mío, de mi época de la Fórmula Renault. Fue quien dio mi nombre para manejar el auto. Era un equipo humilde, pero con muchas ganas. Nunca antes había girado en un TC, así que viajé a hacer unas pruebas, anduve bien y así se dio mi llegada a la categoría", recordó Fabián.



La Dodge finalmente no era muy confiable y Flaqué no pudo terminar todas las carreras. "Recuerdo que había elementos que se rompían, pero cuando funcionaba bien iba bárbaro. Por entonces el TC no me llamaba mucho la atención, pero cuando lo viví desde adentro pude entender la pasión de los hinchas por las marcas. Me pasaba que yo, que no tenía antecedentes en TC y que además corría con Dodge, que no tiene tantos fanáticos como Ford o Chevrolet, me encontraba con muchos hinchas después de las carreras. Era muy lindo todo eso", apuntó. "Además los autos son espectaculares para manejar, esa fue otra linda sensación que quedó de mi paso por el TC", añadió Fabián, quien es de los pocos sanjuaninos que compitió en las cuatro grandes del automovilismo nacional: TC, TC2000, TN y Top Race.