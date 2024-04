El fin de semana pasado se realizó en Mar del Plata la 104ª edición del Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores y el Campeonato Nacional de Marcha en Ruta, con una destacada actuación de dos atletas sanjuaninos: la vallista Julieta Molina y el caucetero Juan Pablo Policán.

Juan Pablo Policán se consagró campeón nacional en categoría U23, de 20 km, completando la prueba en 1h55m54s. En tanto que, en U23 femenino, la medalla de oro quedó en manos de la representante de Valle Fértil, Julieta Molina, que se llevó el título de 20 km con un tiempo de 2h11m05s.

Con la alegría propia del logro obtenido y luego de superar una lesión que la marginó de las competencias durante el 2023, Julieta contó como sintió este campeonato. "Estoy muy feliz con la experiencia de este torneo que contó con más de 50 atletas y con invitados de Chile y Brasil, lo que hizo que la prueba tuviera un gran nivel. Ésta fue mi primera experiencia en ruta, pues siempre lo había hecho en pista y con la alegría de traer la medalla dorada a San Juan", dijo. Sobre la lesión que la tuvo ausente de la practica deportiva, comentó que "este regreso me hizo muy bien, ya que el año pasado me diagnosticaron una lesión de rodilla, lo que me llevó a realizar una rehabilitación bastante larga, lo que hizo que me quedara fuera del calendario competitivo”.

La otra medalla de oro para San Juan, fue en la misma especialidad, marcha 20 km y llegó de la mano del joven caucetero Juan Pablo Policán, de 21 años. "Después de siete largos años, pude ser campeón nacional, algo que soñaba y anhelaba y que pude hacer realidad. Siento que es el resultado de todo el esfuerzo, dedicación y disciplina que le metí todos estos años. "Mis entrenamientos los he llevado adelante, tratando de distribuir mis tiempos de estudio, trabajo y deporte. Ha sido una tarea que la pude hacer de a poco y con mucho esfuerzo logré el campeonato”, agregó el atleta.

Juan Pablo trabajó durante el verano, mañana y tarde en piletas, porque es guardavidas, lo que le provocaba un cansancio físico importante, pero no fue motivo para dejar de entrenar. Habitualmente lo hace de lunes a sábado con 70 a 100 km semanales.