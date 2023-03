En un espectáculo que dista con las gloriosas veladas que tuvo el boxeo en el Luna Park, antenoche, el ex campeón mundial mediano, Sergio "Maravilla" Martínez (57-3-2, 32KO's), de 48 años, venció por nocaut técnico en el primer asalto al colombiano Jhon Teherán (18-3-0, 15KO's), ignoto boxeador once años menor que no ofreció resistencia alguna al local, y ante la primera piña que lo rozó, un directo de izquierda que no impactó de lleno en su cabeza, se tiró a la lona como si fuera el cordobés José Meolans en sus mejores tiempos de nadador. Según publicó un medio colombiano, luego dijo que "me ofrecieron 5.000 dólares por tirarme ante Maravilla" (ver recuadro).

El púgil quilmeño radicado en Madrid se deshizo de su adversario al minuto y 27 segundos ante el primer golpe franco con su izquierda, aplicado contra las cuerdas después de medirlo con un jab de derecha.

Con esta pelea Martínez no sumó nada a su meta de volver a pelear por un título mundial.

La frase acuñada por el recordado periodista Julio Ernesto Vila ("Ganar sin peligro es vencer sin gloria"), cae como anillo al dedo a lo ocurrido en el mítico estadio de Corrientes y Bouchard.

Grave denuncia del perdedor

El colombiano Teherán señaló que le elevaron la suma de dinero de 3 mil a 5 mil dólares para que se tirara. Sin embargo, manifestó a medios colombianos que no ha recibido el dinero, puesto que el manejador Jhon Molina -quien lo llevó a Argentina- le comunicó que le descontaría 900 dólares de una vieja deuda con su antiguo manejador Andy Espinoza.

"Yo venía por 3 mil dólares libres, pero cuando estaba acá me ofrecieron 5 mil dólares para que perdiera. Ahora me quieren descontar una plata que supuestamente le debo a Andy. Hace un año Andy me tiró a la basura, ahora con el descaro viene John Molina a decirme que le debo 900 dólares a Andy. John Molina es una rata", narró Teherán.