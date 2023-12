La suspensión de la clásica Doble Media Agua, competencia que debía disputarse este fin de semana y que le daba continuidad a la temporada rutera sanjuanina, agravó el mal momento que atraviesa el ciclismo sanjuanino. En este caso Héctor "Willy" Lucero, técnico del SEP, salió a criticar a los clubes sanjuaninos que, ante la falta de recursos, deciden suspender las carreras.

Adjuntando una nota del Club Ciclista Independiente donde informan de la suspensión de la clásica, Lucero publció: "Y viene para peor, los clubes hacen dos carreras por año. ¿En un año no pudieron juntar los recursos? Esperando siempre que en 8 años el gobierno los acostumbró a no moverse", expresó el Willy fiel a su estilo. Es que el experimentado ex ciclista nunca se guardó nada cuando tuvo que emitir su opinión. Los dichos de Lucero hacen referencia al gobierno saliente que apoyó al ciclismo con subsidios para que los clubes puedan realizar las competencias.

"Cuando empecé a correr el calendario tenía 25 carreras, preguntá como hacían si el gobierno no les proveía de nada. Un ciclismo en decadencia y dirigentes que son los mismos que veo hace 27 años", cerró tajante el actual técnico de los "Bichos Verdes", el equipo más ganador en lo que va de temporada.