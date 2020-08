En San Juan mañana tendrán la chance de regresar a los entrenamientos los atletas mayores de 12 años que practiquen deportes en conjunto y de contacto. Será un avance clave en la provincia y que es posible por el status sanitario que se tiene respecto a la pandemia del coronavirus. Pero, por ahora, el fútbol seguirá sin tener su regreso ya que la AFA así lo determina en todo el ámbito nacional. DIARIO DE CUYO realizó un sondeo a protagonistas locales sobre si consideran que, más allá de la línea que baja la casa madre del fútbol que comanda el sanjuanino Claudio Tapia, es factible sumar el fútbol al regreso de entrenamientos. La mayoría coincidió en que sería potable, teniendo en cuenta los protocolos necesarios. Destacaron que sería positivo también para los propios protagonistas ir teniendo algunas certezas de cara al futuro.

"En mi visión lo mejor sería sectorizar el fútbol de acuerdo a cómo está cada provincia. En San Juan, por todo lo realizado, está claro que podemos entrenarnos, con los cuidados lógicos. Si lo hacen otros deportes desde el lunes, el fútbol también debería incluirse", destacó el histórico arquero Carlos Biasotti.

En igual sintonía se expresó el volante Nicolás Sottile, quien al igual que Biasotti se encuentra sin contrato vigente: "San Juan está en condiciones de volver a entrenar. Hay que tener de prioridad a la Salud, pero es cierto que como está la situación sanitaria es posible hacer entrenamientos con capacidad reducida", puntualizó el jugador y agregó "para los jugadores sería una manera de saber en algo dónde estamos parados y hacia dónde iremos. Hay una incertidumbre muy grande, y al menos entrenarse podría hacer que el panorama se empiece en algo a aclarar".

El fútbol en San Juan se paró como en el resto del país por el Covid-19 a mediados de marzo.

A nivel nacional la idea es que la próxima semana se habiliten solo a los cinco clubes argentinos que participan en la Copa Libertadores y ya tienen fecha de regreso para mediados de septiembre. Pero es solo una posibilidad que se maneja en la AFA. "No se entiende por qué la AFA no deja que provincias como San Juan tengan a sus clubes entrenando. Suena a un capricho más que nada. Pero más allá de ello, entiendo que es la posición tradicional de la AFA de estar alineada con la postura de los Gobiernos nacionales", subrayó el periodista Luis Castro.

Su colega, Néstor Cano, fue más allá incluso: "Creo que los dirigentes no están muy convencido de la vuelta a los entrenamientos, porque luego de eso se viene la competencia, y sin público, las pérdidas van a ser grandes. Los dirigentes por eso no piden la vuelta y se amparan en lo que dice la AFA", aseveró y agregó "ya se sabe que la Copa de Campeones se terminará en su edición que ya está en la parte final, pero contando con un apoyo económico importante por parte del Gobierno provincial".

Del lado de la dirigencia, Roquiño Mallea, presidente de Alianza, enfatizó que "como está San Juan está claro que se puede volver a practicar, pero mi idea es que no tiene sentido si los clubes no sabemos cuándo y cómo vamos a competir de nuevo. Entrenar por entrenar no tiene ningún fundamento, y sobre todo generará costos como es abrir un club todos los días".

Mientras que por su lado el presidente de Marquesado, Ismael Luna, se mostró opuesto al retorno: "La situación está controlada, pero no hay que confiarse. Estamos transitando la pandemia y no ha terminado esto. No veo cuál es el apuro de volver a entrenar ya. Si por esas cosas algún futbolista se contagiara sería un problema mayúsculo en distintos aspectos. Hay que entender que es una situación complicada, y que San Juan esté mucho mejor que otras provincias no quiere decir que esté todo resuelto".

Otra vez acción

Desde mañana quedarán habilitadas en San Juan varias disciplinas de conjunto para entrenarse: las artes marciales, handball, básquetbol, beach voley, BMX, bochas, boxeo, fútbol (solo escuelitas de fútbol, con mayores de 12 años), futsal, hockey sobre césped, hockey sobre patines, natación, patín carrera, rugby, tenis de mesa y vóleibol.