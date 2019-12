Tuvo un día agitado. Maratónico. El gobernador de la provincia Sergio Uñac apenas arribó a San Juan desde Buenos Aires, se dio su tiempo para participar en la Elección del Deportista del Año 2019. Junto al subsecretario de la Unidad Gobernación Luis Rueda llegaron a la provincia después de que se atrasara su vuelo y después de asistir a la elección de DIARIO DE CUYO rápidamente emprendieron viaje hacia San Martín, donde anoche se inauguraba el Polideportivo Municipal.



Uñac se refirió al crecimiento de la fiesta del deporte destacando que ya no pertenece sólo a DIARIO DE CUYO sino a todo el deporte provincial. "Hay que destacar esta linda fiesta que sirve de motivación para todos los deportistas de San Juan que esperan cada cierre del año para esta elección", comentó. Después se refirió a la nueva terna que se incluyó en esta edición y que destaca al Deporte Inclusivo, el mismo que realizó una numerosa cosecha en los Juegos Evita en Mar del Plata: "Me parece que la inclusión debe ser una realidad no sólo en algunas áreas del gobierno, sino en algo a lo que nosotros le ponemos tanto aporte como el deporte, es muy bueno que el Diario haya incluido esas ternas también. Sirve para que los chicos vean que su trabajo y el enorme esfuerzo que realizan vale la pena y que deben seguir disfrutando del deporte como lo hacen", destacó.



El máximo mandatario provincial también se expresó sobre los próximos desafíos que se vienen, la Vuelta a San Juan Internacional que se prepara para su cuarta edición consecutiva siendo internacional y de los World Roller Games 2021 que tendrán como sede a San Juan: "Falta mucho pero lógico que ya estamos trabajando mucho para ese Mundial. ¿Qué disciplinas estarán? El hockey sobre patines seguramente", cerró.