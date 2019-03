Hay situaciones que ocurren sólo una vez en la vida: vivencias que nunca más se repiten. Seguramente en ese marco se encuadra lo que hoy sucederá desde la medianoche de Argentina cuando se inicie el viernes en el majestuoso estadio AT&T Center de los San Antonio Spurs. Es el paso a la eternidad de probablemente el mejor deportista argentino de todos los tiempos: Emanuel David Ginóbili. Es que la musculosa número 20 de la franquicia de la NBA con la que disputó 16 temporadas y ganó cuatro títulos será retirada para siempre. Ningún otro basquetbolista del San Antonio la podrá utilizar jamás. Quedará en el techo de ese gigante de la construcción, junto a otras ocho glorias de ese equipo.



"Espero no llorar, aunque realmente lo veo difícil", fueron las palabras de Manu en la previa de este acontecimiento que tendrá a miles de argentinos en el estadio y a millones en todo el planeta observándolo por ESPN. El retiro de su camiseta se hará luego del partido entre San Antonio y Cleveland, que inicia a las 21,30 de nuestro país. Por eso, el acto que tendrá la presencia de excompañeros de equipo, el actual DT, Greg Popovich, y sus familiares, está pautado para el arranque del viernes. Se eligió esta fecha luego de ver las estadísticas que en las últimas tres temporadas en marzo era cuando más hinchas argentinos iban a ver un partido del bahiense en San Antonio. Dicen que, fiel a su extrema humildad, Ginóbili pidió "algo lo más sencillo posible'. Ese deseo no se le cumplirá y desde la NBA se hizo todo una previa de varios meses acorde a la dimensión de la leyenda que es. De hecho, su ingreso al "Salón de la Fama' es un paso que seguro se dará en un futuro no muy lejano.



Manu, de 41 abriles, estará rodeado por varios excompañeros y amigos de la Generación Dorada que llegaron a Texas para estar junto a él. Se trata de otro ítem imposible de igualar por otro basquetbolista argentino, dentro de una trayectoria tan impecable como exitosa.



Ginóbili ahora transita una vida donde la familia es su prioridad número uno. En este verano argentino disfrutó junto a ellos de unas vacaciones de un mes luego de 14 años sin poder realizarlo. Su cuenta bancaria es inmensa pero también lo son "ciertas' cuentas pendientes que hoy está saldando como llevar a sus hijos al colegio.



A disfrutar de un momento realmente histórico. El gran Manu tendrá su merecido reconocimiento. En la Meca del deporte de la pelota naranja, un argentino se hará eterno. Y esto, seguramente, no ocurrirá nunca más...

Aliento



130 son los miles de pesos que costaba un paquete turístico para ir a ver el retiro de la camiseta de Ginóbili desde la Argentina.



Privilegiado



218 Los partidos de play off'que disputó en la NBA, siendo el séptimo jugador de la Liga en este aspecto.



Fortuna



14 son los millones de dólares que ganó entre los años 2010 y 2012 con los Spurs, en lo que fue su salario más elevado.

"No me siento cómodo con estos reconocimientos, pero no dudo que será un hermoso momento sobre todo para mi familia y amigos".



Emanuel Ginóbili - Ex basquetbolista