Este miércoles terminó siendo un día productivo y pacificador en el convulsionado mundo interno del Atlético Unión. Y es que hubo reunión dirigencial, se confirmó la continuidad del entrenador Gastón Solera y el plantel volvió a los entrenamientos. Con estos tres puntos encaminados, la vida del Azul entró en zona de trabajo porque lo fundamental era destrabar el tema dirigencial para darle aire al trabajo del cuerpo técnico y ponerse al día con los futbolistas para que entrenen con normalidad.

El día 21 de agosto se vencerá el mandato actual de Peña como presidente y habrá asamblea.

En el aspecto dirigencial, el grupo que se conformó para apuntalar el trabajo desde ahora en más consensuó que a fines de este mes se haga la convocatoria a asamblea general para renovar la comisión directiva, pero el tema de la continuidad de Daniel Peña como presidente no quedó definida, por lo que se abre la chance que no siga. En tanto que la conformación del resto de los cargos todavía no se cerró y en futuras reuniones se irán diagramando. Lo que si quedó definido el tema del trabajo integral que comenzará de inmediato apuntándole al Torneo Regional Amateur que comenzará en octubre. Para eso, se decidió parar el uso de la cancha del 12 de Octubre, por lo que la comisión de trabajo ya se abocó a conseguir predio para los entrenamientos y opciones para ser locales en el Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina, además de las Inferiores.

En tanto que el plantel Azul volvió a los entrenamientos tras haber recibido el pago de lo que se les debía- Ahora Solera diagramará la formación para afrontar las fechas 4 y 5 que se jugarán desde el sábado al miércoles próximo: ante Del Bono y contra Atenas.