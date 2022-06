Cuando la polémica es tan grande, los resultados quedan casi de lado. Y en este primer mano a mano entre Atlético Marquesado y Atlético Unión, por los Cuartos de Final del Oficial 2022, mucho no trascenderá el 1-0 del Azul, que lo dejó con chances de clasificación más que claras en la revancha. La polémica actuación del árbitro del partido, Daniel Martínez, terminó siendo el objeto de todas las miradas en el Oeste sanjuanino ya que con sus fallos, privó a Marquesado de al menos un empate y además, le quitó legitimidad al triunfo de Unión que hizo lo que tenía que hacer para dar este primer paso. Dos penales clarísimos (uno en cada tiempo) y la invalidez de un gol faltando apenas dos minutos para el cierre -todo en favor de Marquesado- terminaron siendo los puntos álgidos de un opaco arbitraje en un partido intenso, duro, áspero.

De entrada fue Unión el que sorprendió porque a los 6' cuando se estaban terminando de acomodar, Paulo Oballes estuvo más atento que nadie y clavó el 1-0 tempranero para Unión que obligaba a otro partido más abierto para Marquesado que tenía que ir a buscar el empate pronto. Solo con Roberto Cortez, no le alcanzaba porque ni Nico Saavedra ni los volantes Ignacio González y Ontivero se asociaban para sostenerlo y con eso, el Tricolor perdía peso ofensivo. Aún así, a los 22', Saavedra se metió en el área en diagonal y Altamirano se lo llevó por delante. Era penal y para el árbitro Martínez, no. Se incendió el partido. Protestas, pierna fuerte y un trámite opaco le fueron dando forma a un primer tiempo marcado por ese fallo arbitral. Unión, de contra, buscó su gol para liquidarlo pero no pudieron con Olivares en el único mano a mano contra Sisterna y Oballes.

FESTEJO. Ramiro Sisterna busca a Paulo Oballes tras el tempranero gol del Azul en Marquesado.

En el complemento, Marquesado entró mejor. Más lúcido y profundo y empezó a llevarlo a Unión contra Biasotti. Magallanes acertó con el triple cambio en el Tricolor y empezó a llegar con peligro. Lo tuvo Milton Olivera pero su remate se fue desviado y a los 33' llegaría otro momento clave cuando Cortez enganchó en el área, sacó el centro y la pelota dio en la mano de un defensor de Unión. Otro penal, que Martínez no vio. Siguió insistiendo Marquesado con el resto que le quedaba. Llegó el tramo final y a los 43' tras un córner, quedó el rebote en el área e Ibacache la empujó al gol, pero el asistente Benito Casivar no dudó y marcó el offside. Lo reclamaron todos e incluso hasta con un proyectil que dio en el segundo asistente. Pasaron más de siete minutos de juego interrumpido y en el regreso, Marquesado ya no pudo. Unión, con la solidez de los que saben lo que quieren, hizo poco y se llevó mucho en un partido marcado por la polémica.

Las revanchas

Entre el próximo domingo y el lunes quedarán ya definidos los semifinalistas. En Rawson, Unión recibirá a Marquesado, mientras que en Ullum, San Lorenzo será local de Del Bono. En tanto, Aberastain jugará ante Desamparados. San Martín-Alianza irá el lunes.