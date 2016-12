El Consejo Federal dio a conocer el fixture del Federal A, más precisamente de la Segunda y Tercera Fase por el primer ascenso a la B Nacional. También el respectivo fixture de la Primera Etapa de la Fase Revalida y de la Copa Argentina.

En cuanto a los equipos sanjuaninos, Unión arrancará la Segunda Fase visitando a Gimnasia y Tiro en Salta, mientras que Sportivo debutará en la Reválida frente a Juventud Unida en San Luis.

Fixture de la Segunda Fase (Zona A)

1ra. fecha - 29/01/17

CHACO FOR EVER vs. MITRE SGO.

G. Y TIRO vs. UNION V.K.

A. H. ZAPLA vs. JUV. ANTONIANA

SP. PATRIA vs. SARMIENTO R.

Libre: UNIÓN ACONQUIJA





2da. fecha - 05/02/17



SARMIENTO R. vs. A. H. ZAPLA

JUV. ANTONIANA vs. G. Y TIRO

UNION V.K. vs. CHACO FOR EVER

MITRE SGO. vs. UNIÓN ACONQUIJA

Libre: SP. PATRIA



3ra. fecha - 12/02/17



UNIÓN ACONQUIJA vs. UNION V.K.

CHACO FOR EVER vs. JUV. ANTONIANA

G. Y TIRO vs. SARMIENTO R.

A. H. ZAPLA vs. SP. PATRIA

Libre: MITRE SGO.



4ta. fecha - 19/02/17



SP. PATRIA vs. G. Y TIRO

SARMIENTO R. vs. CHACO FOR EVER

JUV. ANTONIANA vs. UNIÓN ACONQUIJA

UNION V.K. vs. MITRE SGO.

Libre: A. H. ZAPLA



5ta. fecha - 26/02/17



MITRE SGO. vs. JUV. ANTONIANA

UNIÓN ACONQUIJA vs. SARMIENTO R.

CHACO FOR EVER vs. SP. PATRIA

G. Y TIRO vs. A. H. ZAPLA

Libre: UNION V.K.

6ta. fecha - 05/03/17



A. H. ZAPLA vs. CHACO FOR EVER

SP. PATRIA vs. UNIÓN ACONQUIJA

SARMIENTO R. vs. MITRE SGO.

JUV. ANTONIANA vs. UNION V.K.

Libre: G. Y TIRO



7ta. fecha - 12/03/17



UNION V.K. vs. SARMIENTO R.

MITRE SGO. vs. SP. PATRIA

UNIÓN ACONQUIJA vs. A. H. ZAPLA

CHACO FOR EVER vs. G. Y TIRO

Libre: JUV. ANTONIANA



8va. fecha - 19/03/17



G. Y TIRO vs. UNIÓN ACONQUIJA

A. H. ZAPLA vs. MITRE SGO.

SP. PATRIA vs. UNION V.K.

SARMIENTO R. vs. JUV. ANTONIANA

Libre: CHACO FOR EVER



9na. fecha - 02/04/17



JUV. ANTONIANA vs. SP. PATRIA

UNION V.K. vs. A. H. ZAPLA

MITRE SGO. vs. G. Y TIRO

UNIÓN ACONQUIJA vs. CHACO FOR EVER

Libre: SARMIENTO R.

Fixture de la Reválida (Zona B)

1ra. fecha - 29/01/17



SAN LORENZO vs. GUTIERREZ

CONCEPCIÓN FC vs. SAN JORGE

J.U.UNIVERSITARIO vs. DESAMPARADOS



2da. fecha - 05/02/17



J.U.UNIVERSITARIO vs. SAN LORENZO

DESAMPARADOS vs. CONCEPCIÓN FC

SAN JORGE vs. GUTIERREZ



3ra. fecha - Sábado 11/02/17



SAN LORENZO vs. SAN JORGE

GUTIERREZ vs. DESAMPARADOS

CONCEPCIÓN FC vs. J.U.UNIVERSITARIO



4ta. fecha - Miércoles 15/02/17



CONCEPCIÓN FC vs. SAN LORENZO

J.U.UNIVERSITARIO vs. GUTIERREZ

DESAMPARADOS vs. SAN JORGE



5ta. fecha - 19/02/17



SAN LORENZO vs. DESAMPARADOS

SAN JORGE vs. J.U.UNIVERSITARIO

GUTIERREZ vs. CONCEPCIÓN FC

6ta. fecha - 26/02/16



GUTIERREZ vs. SAN LORENZO

SAN JORGE vs. CONCEPCIÓN FC

DESAMPARADOS vs. J.U.UNIVERSITARIO



7ma. fecha - 05/03/17



SAN LORENZO vs. J.U.UNIVERSITARIO

CONCEPCIÓN FC vs. DESAMPARADOS

GUTIERREZ vs. SAN JORGE



8va. fecha - 12/03/17



SAN JORGE vs. SAN LORENZO

DESAMPARADOS vs. GUTIERREZ

J.U.UNIVERSITARIO vs. CONCEPCIÓN FC



9na. fecha - 19/03/17



SAN LORENZO vs. CONCEPCIÓN FC

GUTIERREZ vs. J.U.UNIVERSITARIO

SAN JORGE vs. DESAMPARADOS



10ma. fecha - 26/03/17



DESAMPARADOS vs. SAN LORENZO

J.U.UNIVERSITARIO vs. SAN JORGE

CONCEPCIÓN FC vs. GUTIERREZ