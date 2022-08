Si alguien imaginaba un inicio de mes tan convulsionado en el actual campeón del Torneo de Invierno, parecía un delirante. Pero el presente de Atlético Unión está más que complejo porque el plantel sigue sin entrenarse, el técnico Gastón Solera se debate entre seguir o no al frente del plantel y hoy -a las 16 horas- se dará una reunión cumbre que puede resolver presente y futuro del equipo de Rawson. Es que el actual y cuestionado presidente Daniel Peña intentará consensuar con exdirigentes y nuevos interesados en sumarse a un plan de trabajo que incluya presupuesto, normalización institucional, elementos de trabajo y toda la ingeniería económica para sostener la futura participación en el Torneo Regional Federal Amateur, que comienza en septiembre. La reunión tendrá protagonistas ya conocidos de la vida Azul como el ex-presidente Ricardo Torres, que tendría decidido regresar tras una salida difícil. Mientras que otro de los que podría incorporarse a la vida institucional es el empresario Ernesto Vidal, quien ya tuvo intenciones de ser presidente pero finalmente no lo concretó. La idea es consensuar pasado con futuro y del lado de la nueva dirigencia hay un grupo que buscó el consenso con Peña y apoyaría desde cargos como la secretaría, la prosecretaría y la primera vocalía. ¿Los nombres? Eugenia Nievas, Ariel Costa y Luis Argañaraz. Existiendo la posibilidad del regreso de algunos dirigentes que estuvieron en el inicio de la gestión Peña pero que se alejaron como Ortiz, quien era tesorero y Capés que comenzó como secretario.

Otro de los temas que urgen son los tiempos para concretar la normalización y eso fue debate central de las reuniones que se dieron al mediodía del lunes y que se extendieron vía telefónica en 48 frenéticas horas. Daniel Peña tiene mandato vigente -con todas las prórrogas posibles- y se le vence el próximo 21 de agosto. Para esa fecha ya estaría listo el llamado a Asamblea que normalizará la vida dirigencial de Unión que fue uno de los puntos de reclamo del entrenador Solera. Esto terminó desnudando la realidad Azul que quedó disimulada por los éxitos deportivos de este 2022 que incluyó Copa de Clubes Campeones y el Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina.

Atlético Unión ganó la Copa de Clubes Campeones en abril y conquistó el Torneo de Verano en julio pasado.

Será un día decisivo este miércoles para terminar con la historia que comenzó el sábado pasado, cuando Gastón Solera confirmó su renuncia tras la victoria sobre Rivadavia. Ese mismo día, reaccionaron los hinchas y pidieron la salida inmediata de Peña de la presidencia. Siguió tenso todo durante el fin de semana y el lunes se detonó el tema nuevamente cuando el plantel decidió no entrenar hasta no tener certezas de la realidad del club. Ese mismo lunes se reunieron los dirigentes buscando el consenso y tras los encuentros del lunes y los llamados de ayer, cuando tampoco entrenó el plantel, hoy será el día para resolver todo: presupuesto, instalaciones, elementos. El consenso es una realidad y Peña seguiría al frente pero no en soledad y con nueva dirigencia al lado como novedad.

EL DT CAMPEÓN

Solera sigue si hay unidad

Su renuncia fue detonante de este momento institucional que vive Unión. En lo deportivo, fue gestor del enorme comienzo de año con dos títulos y si decidió patear el tablero fue porque lo que se viene requiere otro compromiso. Pero Gastón Solera sabe que juega un papel vital en esta historia y está dispuesto a seguir como entrenador siempre que cumplan lo que han prometido todos.

"Decidí renunciar porque ya antes le había planteado al presidente Peña que las necesidades eran muchas: cancha, elementos, presupuesto. Todo eso se nos viene encima y no se podía seguir así de solos. Se dio así el tema y reaccionaron todos en el club, desde los hinchas hasta los dirigentes que no participaban. El plantel también asumió el compromiso de buscar lo mejor y se los entiende. Ahora, es el momento de las respuestas y de la unidad. Se que muchos dirigentes del fútbol de San Juan se molestaron con mi actitud pero creo que todos estamos iguales y que solamente con unidad y sin egoísmos se puede salir. Espero que se solucione todo", afirmó ayer.