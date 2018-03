Necesidades. Unión recibirá esta noche a Deportivo Maipú sabiendo que está obligado a una victoria.

Sabiendo que la derrota del domingo pasado como local lo metió en la desesperada lucha por mantener la categoría, esta noche Atlético Unión abrirá un calendario de cinco días decisivos para su permanencia en el Federal A cuando reciba al Deportivo Maipú de Mendoza, desde las 21,45 en el estadio 12 de Octubre, anticipando que el miércoles próximo en ese mismo horario volverá a ser local ante Huracán Las Heras mendocino.

Seis puntos que pueden marcar su destino serán los que se pongan en juego y para Unión es el momento de las grandes definiciones. La caída del domingo ante Gutiérrez llenó de incertidumbre su panorama, pero en el plantel que conduce Ernesto Fullana están convencidos de que pueden sacar adelante este desafío. Dentro de la Zona B de la Reválida, Maipú es uno de los que está arriba pero para Unión esas posiciones son relativas porque su lucha está en la tabla general de posiciones donde pelea su permanencia.

Dos partidos como local consecutivos pueden convertirse en el envión que lo haga salir adelante pero también puede ser la condena para un equipo que camina por la irregularidad. No será sencillo el rival de esta noche porque Maipú tiene siempre buenos planteles y muchas ambiciones por lo que el Azul de Rawson no tendrá más opciones que salir a buscar los tres puntos. Son dos fechas clave y en Unión toda su gente lo sabe. El plantel está convencido que Maipú puede ser el despegue definitivo y esta noche, ante la ansiedad de su gente que es incondicional siempre, empezará a definir un presente que no es casual y tiene antecedentes nefastos que lo llevaron a esta realidad.



Asume Andrada



Sabiendo que no hay casi tiempo porque mañana Desamparados afrontará desde las 20 su partido ante Ferro en General Pico, hoy apenas pise suelo sanjuanino el nuevo entrenador Víbora, Víctor Hugo Andrada, se pondrá al frente del plantel en la práctica matutina.