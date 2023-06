Los tiempos se acortan para Atlético Unión. La fecha para elecciones es este próximo lunes y con sólo 72 horas por delante, el escenario está envuelto en incertidumbre porque no está confirmada la realización de la asamblea y en la puja entre posibles candidatos, el que sigue perdiendo es Unión.

En el terreno de la formalidad, la lista que encabeza Gastón Solera ya presentó su nota de postulación en Inspección de Personas Jurídicas, mientras que hoy lo concretaría la lista que encabeza Juan Ramírez. Está por verse si el ex-presidente Luis Guardia se postula finalmente con lista propia o acuerda con Ramírez y Ricardo Torres una lista de consenso. Además, el grupo que quedó de la comisión directiva que encabezó en su momento el renunciante Daniel Peña, también define por estas horas si será parte de la elección o no. Pero con este escenario, el que pierde es Unión. Es que el Azul, con un pobre rendimiento deportivo en el Torneo de Invierno en la Liga Sanjuanina, sufre. En otros deportes, el club se sostiene pero sin la firmeza de una comisión elegida y con todo el poder. El grupo que encabeza Gastón Solera hizo todo lo que tenía que hacer para ser aspirante a la conducción pero la incertidumbre que reina en el ambiente, hizo explotar al ex-entrenador: "Esto no tendría que estar pasando. El club necesita normalizarse, encontrar un rumbo. Molesta saber que hay gente que con total hipocresía habla de que no pueden hacer más porque no hay asamblea, pero ellos mismos se ocuparon de no hacer nada cuando fueron autoridades. Esto tiene que cambiar. Unión está por encima de todo y se tienen que elegir autoridades. Es impresentable que siga así como institución". Solera sostiene que espera inconvenientes para poder ser candidato, pero reclamó enérgicamente la realización de la asamblea: "Esto tiene que definirse sí o sí. El club necesita decisiones".

Juan Ramírez es otro de los aspirantes a la presidencia de Unión y también quiere que se normalice el tema: "Así no podemos seguir. La asamblea no está confirmada pero vamos a presentarnos porque queremos lo mejor. Hemos venido sosteniendo este presente y queremos ser legitimados en una asamblea. Tenemos proyectos, queremos hacer cosas pero sabemos que el gran capital que tenemos es la gente de Unión que incondicionalmente, apoya y llena la cancha. Eso tenemos que potenciar y necesitamos definiciones institucionales". Mientras, Unión sufre la indolencia.

El club se sostiene con lo justo, está una nebulosa peligrosa que siembra incertidumbre día a día.

Dos anticipos de la fecha 19

Con dos partidos comenzará hoy la última jornada del Torneo de Invierno de Primera División en la Liga Sanjuanina de Fútbol. En cancha de Trinidad y para terminar ya con la suspensión de su estadio, Sportivo Desamparados será local de Marquesado desde las 16, con la utilidad de sumar los tres puntos que lo terminen de reacomodar en las posiciones para definir rival en Cuartos de Final. Mientras que a las 21.30 en el estadio 12 de Octubre, Atlético Unión será local ante Aberastain en el choque de dos equipos que quedaron muy abajo en las posiciones y lejos de clasificar.