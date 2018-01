Continúan. Michel García y Ariel Sánchez son pieza clave en Unión que hoy regresará a las prácticas.

Con un único objetivo en la mira llamado permanencia, Unión de Villa Krause comenzará hoy su preparación para la Reválida del Federal "A". Teniendo a Ernesto Fullana al frente de la conducción técnica el Azul contará en el regreso a la actividad con la presencia de un solo refuerzo confirmado y con la novedad que podrían confirmarse varias bajas.



A las 18 horas en un complejo de canchas del Médano de Oro, Unión encarará la preparación que apunta a llegar de la mejor manera a la Reválida, pero que previamente le pondrá otro desafío llamado Copa Argentina en donde tendrá como rival a Desamparados (el 19 y 23 de enero).



Con Ernesto Fullana continuando en la conducción técnica, el equipo de Villa Krause tendrá presente hoy a su único refuerzo confirmado: Carlos Méndez. El delantero mediagüino es conocido por el DT y llega a Villa Krause para sumar sus goles y su experiencia. En tanto que el puesto a cubrir es el lateral izquierdo y para eso ya hay un nombre que tienta al técnico, se trata del mendocino Federico Allende, ex Pacífico de General Alvear.



Pero esas no son las únicas novedades en Unión que para esta nueva instancia del torneo tendría varias bajas que serán confirmadas hoy. Es que el presente institucional que atraviesa el equipo de Villa Krause no es del todo bueno y la misión del Triunvirato Normalizador es seguir reduciendo el presupuesto, es por eso que el plantel -hoy de 35 jugadores contando a los jugadores surgidos en las canteras del club- podría sufrir un corte considerable.



Unión comenzará la Reválida el 4 de febrero visitando a Maipú en Mendoza y una semana después también de visitante chocará ante Huracán Las Heras, recién hará su debut de local el 14 de febrero ante Unión Aconquija. En la cuarta visitará a San Lorenzo de Alem en Catamarca y luego recibirá a Gutiérrez de Mendoza cerrando la primera ronda (después se invertirán las localías). El primero de este grupo clasificará a la Tercera Fase y peleará por un ascenso. Pero la misión principal del Azul es asegurar la permanencia y para eso deberá sumar sabiendo que en esta instancia se armará una tabla de promedios donde también se sumarán los puntos del semestre anterior. De esa tabla general descenderán los últimos cuatro equipos.