Caída. Unión fue a San Luis y volvió a quedarse con las manos vacías. Esta vez, la Juve no perdonó nada y le asestó otro duro golpe al Azul.

Las rachas adversas empiezan y algún día se tienen que terminar. Ese es el pensamiento que domina el duro presente de Atlético Unión en la Zona 2 de este Federal A. Es que el Azul de Rawson volvió a quedarse con las manos vacías de visitante. Esta vez el verdugo de turno fue Juventud Unida Universitario de San Luis que con goles de Raúl Homola y de Pérez Tarifa lo venció 2-1 en el Bajo puntano, tras el empate parcial de Ariel Sánchez cuando se moría el primer tiempo en San Luis.



Son tres las caídas en cadena de Unión que cambió de entrenador y si bien levantó su producción, no le alcanzó para al menos salvar un punto. Juventud Unida fue efectividad pura porque llegó poco y no perdonó. Esa fue tal vez la pequeña gran diferencia entre un equipo que anda derecho. Unión hizo todo lo posible y manejó mejor la pelota pero en la primera llegada a fondo de los puntanos, a los 10" del primer tiempo, Homola no perdonó a Criado y abrió el marcador. Se fue encima Unión y a los 43" Ariel Sánchez puso justicia en la cancha de la Juve. Era el premio merecido para la reacción sanjuanina. Pero en el complemento, otra vez se repitió la fórmula de efectividad y contundencia de Juventud Unida que a los 13" se puso otra vez arriba con el gol de Pérez Tarifa. Era el 2-1 que castigaba demasiado a un Unión que intentó sacudirse, fue a buscar pero terminó sin nada.