Por antecedentes inmediatos, es el que tiene la máxima chapa de "candidato" de los equipos sanjuaninos que disputan el Federal Regional Amateur. Se trata de Unión, campeón actual doméstico y que anoche largó su camino buscando el ascenso en el "12 de Octubre" ante un buen marco de público de su gente. Lo hizo con oficio al superar 2-0 al siempre complicado Aberastain, que volvió a un torneo nacional luego de nada menos que 37 años. Por la Zona 5, el Azul arrancó derecho y habrá que ver si a los pronósticos es capaz de darle grandes dosis de realidad.



El local buscó imprimirle al partido toda su intesidad. Lo logró por momentos, pero acaso esa idea le jugó en contra. Es que al frenesí no lo supo mezclar con inteligencia para aprovechar las opciones que generó. Pese a esa falencia, Unión fue más y lo tradujo en varias chances. A los 19", Pereyra se dio media vuelta y obligó a la estirada genial de Barrionuevo que la mandó al córner. Dos cabezados, uno de Altamirano y otro de Oballes, llevaron más peligro al arco del Naranja, pero les faltó puntería. Aberastain, sólo dos remates de afuera del área con cierto riesgo. Y a los 48" la más clara: el penal sobre Pereyra lo trató de cambiar por gol Sisterna, pero su remate débil encontró las manos firmes de Barrionuevo.



En el complemento, Unión encontró la eficacia que no tuvo en los primeros 45". Primero a los 9" cuando le sacó máximo rédito a una mala salida de Barrionuevo, que aprovechó a pleno Paulo Oballes para abrir el marcador y destrabar el encuentro. El equipo de Rubén Ceballos sintió demasiado el golpe, dio la impresión de que se quedó sin "plan B" y entonces ir a buscarlo le pasó factura. Se desarmó demasiado en el fondo y este Unión eso lo suele hacer pagar caro. Ya pasada la media hora de juego, una mano infantil de Adrián Barrionuevo generó el segundo penal de la noche. Esta vez no lo ejecutó Sisterna, sino que tomó la responsabilidad Femenía que no dudó e infló la red para el defintivo 2-0.

La Zona 5, que está compuesta por tres equipos, tendrá el próximo fin de semana el debut de Defensores de Boca. En Los Berros, el Xeneize será local de Unión, que arrancó con el pie derecho en Rawson. Mientras que tendrá jornada libre Abertastain.



La tercera fecha será Aberastain-Defensores; libre quedará Unión.