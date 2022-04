Es un momento dulce en Unión. Es que el Azul luego de la conquista de la Copa de Clubes Campeones, volvió a meterse de lleno en el Oficial 2022 de la Liga Sanjuanina y con una estupenda producción, goleó 4-0 a Sportivo 9 de Julio para ser más puntero que nunca. Ramiro Sisterna, en dos ocasiones, Gastón Alcayaga y Emmanuel Reinoso convirtieron los goles de Unión puntero.

El que no pudo aprovechar para quedarse como único escolta fue Atlético San Martín que de local empató sin goles con Juventud Zondina. El que se reacomodó en las posiciones es el Deportivo Aberastain de Pocito que de local venció por 2-1 a Deportivo Carpintería. En su cancha, Juventud Unida de Médano de Oro no perdonó nada ante el recién ascendido Sarmiento del Zonda, al que venció por 2-0 para superarlo en las posiciones y armando una campaña que lo tiene lejos de la amenaza del descenso. El que no puede levantar cabeza es Sportivo Rivadavia que sigue hundido en la última posición pese a que esta vez rescató un punto de Chimbas tras igualar 2-2 con Sportivo Peñarol. En tanto que en Atlético Marquesado no perdonó a Atenas Pocito y lo venció por 3-1. Finalmente, en La Boutique, Villa Obrera y Colón Junior terminaron 1-1, en un resultado que poco sirve para sus presentes. La octava fecha se completará hoy en Trinidad, cuando Desamparados reciba a Del Bono desde las 16.30