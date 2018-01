Sin claridad. Unión se esforzó y le puso intensidad al partido, pero no fue efectivo. Central Córdoba se llevó a su provincia un valioso triunfo de Rawson.

No jugó mal Unión, pero su rival lo hizo mejor. Y fundamentalmente fue más efectivo para aprovechar las chances más claras que tuvo y desnivelar un partido parejo; en el que el anfitrión erró un penal. El Azul de Villa Krause perdió anoche de local ante Central Córdoba por 2-0, en el partido de ida de la segunda Fase Eliminatoria A de la Copa Argentina. Ahora, los de Rawson deberán remontar el marcador en Santiago del Estero para poder avanzar a la siguiente instancia del torneo.



En la primera parte, Central Córdoba comenzó mejor parado y sorprendió a Unión con una arremetida que terminó en la sanción de un penal. A los 11 minutos, el delantero Wilson Palacios Hurtado fue el encargado de abrir el marcador con un disparo cruzado, fuerte, en el que nada pudo hacer el arquero Criado.



Unión tardó en acomodarse, en un tramo del partido en el que los santiagueños fueron dominadores. Pero lentamente ganó protagonismo, aunque sin profundidad. Fue en el tramo final en el que Terrero remató, al portero rival se le escapó la pelota y no llegó a conectar García. Central contestó con un cabezazo de Palacios Hurtado, que pegó en el palo.



En el complemento, Unión tuvo su chance de empatar con un penal otorgado a los cinco minutos. Pero el disparo de Michel García, potente, se fue por arriba del travesaño.



El Azul trató de que no le ganara la decepción y se volcó al ataque, con intensidad pero sin claridad. Y estaba en esa faena cuando una escapada de Matías Pato terminó en un centro para Palacios Hurtado, que no perdonó y estiró la ventaja del equipo santiagueño. Unión siguió insistiendo, pero no le alcanzó.