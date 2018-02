Paso en el falso. Unión debutó con derrota en Mendoza ante Maipú. Largó ganando pero el local lo liquidó en el final.

Unión largó la segunda parte del Torneo Federal A, disputando la etapa de la Reválida, con una derrota 3-2 en su visita a Maipú, en Mendoza. Empezó ganado con el gol de Cristian Villegas, para no lo pudo sostener y en el final del complemento el local se lo dio vuelta pese a que Jonathan Criado, el arquero azul, fue la figura. Unión tuvo la primera opción del partido a los 3", cuando Ariel Sánchez, de frente al arquero, tiró afuera la pelota. Y lo que vino luego fue un equipo azul al que le costó tener la pelota y por ello todo fue Maipú, que tuvo tres chances claras pero en todas Criado se lució a puro reflejo.



Hasta que a los 39", en el primer tiro de esquina de Unión llegó el desequilibrio. Porque el envío fue de Estrada y de cabeza Villegas puso 1-0 arriba a los sanjuaninos.



Aunque duró poco la alegría, dado que sobre los 44" Maipú empató. Dudó el fondo de Unión, no pudo sacar la pelota, y Lucas Masoero estampó el 1-1.



En el complemento faltó capacidad de armado, se jugó lejos de los arcos, pero en el final Maipú lo liquidó por distracciones de Unión y Santiago González, a los 37", y Francisco Agost, a los 41", le dieron el triunfo al mendocino ya que el descuento de Natalicchio de penal no alcanzó.