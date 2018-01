Mucho esperó Unión para volver a su cancha, por eso la enorme victoria ante Sportivo fue muy festejada en Villa Krause. El Azul está arriba dominando la serie, pero Sportivo en Puyuta buscará dar vuelta la historia.

El retorno perfecto. El más esperado. Unión de Villa Krause volvió anoche al "12 de Octubre" y lo hizo de la mejor manera para el delirio de sus hinchas en las tribunas: venció por 2 a 0 a Desamparados, el clásico rival del Federal "A". El encuentro fue válido por la ida de la Fase Clasificatoria "A" de la Copa Argentina 2018 y tendrá revancha este martes cuando se enfrenten nuevamente pero en Puyuta .



Los dos todavía en plena pretemporada para afrontar el Federal "A", jugaron el partido como se juegan los clásicos. En el primer tiempo el juego fue intenso, atractivo. Comenzó mejor parado Unión, apurando primero a los 10" con una contra rápida del "Bichín" Sánchez que derivó en un centro de Estrada pero que Michel García no pudo conectar. Después, otra vez Unión llevó peligro pero con el cabezazo de Federico Allende no tuvo dirección y se fue por encima del travesaño. Sportivo se acomodó con el paso de los minutos y recién a los 23" generó la más clara cuando un centro de izquierda a derecha de Domenez para Rebeco, encontró la gran reacción de Allende en la línea para desviar al córner. Ahí, el juego de Sportivo creció, comenzó a manejar el mediocampo e intentó aprovechar los desbordes de Martínez Schmith por derecha, quien protagonizó un duelo mano a mano con Sánchez. Lo cierto es que Desamparados volvió a llegar a los 26" cuando con un centro de Raponi, terminó haciendo figura a Criado tapando una serie de remates que nadie pudo meter. El partido era de ida y vuelta, hasta que a los 35" Barth cometió falta en la puerta del área chica casi en la línea de fondo, Estrada metió el centro y Villegas se elevó sin marca para anotar el gol.



En el complemento la intensidad no fue la misma. Unión cambió de libreto y apostó a defender el resultado y aprovechar cualquier contra. En Sportivo, los ingresos desde el banco le dieron mayor rédito a Antuña porque el juego mejoró, pero nunca tuvo profundidad. A los 37" Criado le tapó el empate a Martínez Schmith y en eso que mejor estaba el Víbora, apareció Terzaghi nuevamente aprovechando un error defensivo, anotó de cabeza el 2-0. Unión festejó una gran victoria bajo la lluvia y ante su gente, pero Sportivo sabe que la llave está abierta, le quedan 90" para dar vuelta la historia.

El campeón arrancó con todo

Anoche en el Polideportivo de Albardón arrancó con todo la 52da edición de la Copa de Campeones que como es un clásico pone en juego la Copa "DIARIO DE CUYO". El torneo más federal de la provincia cuenta con 28 equipos de 11 ligas sanjuaninas. La Asociación Deportiva Albardón, el campeón defensor del título, arrancó de la mejor manera, lo hizo goleando a Andacollo por 5 a 0. Los goleadores del partido fueron Enzo Lerga en dos ocasiones, Sebastián Ríos también con un doblete y David Franovich. La fecha tendrá continuidad hoy con dos partidos: en Chimbas se enfrentarán Centenario Olímpico ante Villa Ibañez de Ullum y Bº Evita recibirá a Defensores de San Martín. El resto de la fecha se disputará mañana desde las 17,30.