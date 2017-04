Fue un sábado negro. No pudo, no supo ni tampoco se dieron los resultados. Unión se quedó con las ganas y toda la impotencia en su objetivo de meterse en el Pentagonal Final del Torneo Federal A al igualar con Altos Hornos Zapla de Jujuy sin goles, resignando las opciones que aún tenía de clasificación.



Pero el gran responsable fue el propio Unión y sus limitaciones. Minado en lo físico, golpeado desde lo económico, el Azul volvió a entregar todo el amor propio de siempre para intentar la epopeya ante un rival que lo complicó con poco y que desnudó que a este Unión no le quedaba nada más por entregar. Dio todo, quedó quinto en la Zona A y ahora en la Reválida tendrá que echar mano de su mística para lograr el segundo ascenso de la temporada a la B Nacional.



Poca creación, poco fútbol, pocas ideas fueron los determinantes de la impotencia de Unión que en el primer tiempo llegó apenas un par de veces con la velocidad de Pedro Terrero que en una desbordó y obligó al cierre desesperado de Zelaya. Y luego, con un cabezazo que se fue besando el palo derecho de Tantoni. Muy poco, demasiado como para aspirar a una clasificación.



Del otro lado, Altos Hornos complicó con simpleza y Dianda fue clave para sostener el empate en dos tapadas sensacionales ante Herrera.

En el complemento, Del Cero decidió cambios que no le dieron reacción. Alvarez adentro, Molina esperando y sosteniendo a un Pérez demasiado controlado, no hicieron otra cosa que oscurecer el panorama sanjuanino. Mandó a Angulo a la cancha buscando potencia arriba, metió al Luto Molina faltando 23 minutos pero la reacción no llegó. Un pincelazo del Luto que estrelló la pelota en el travesaño fue lo más claro dentro de un sábado sin ideas.

Lo que quedó de partido fue para ver la angustia de Unión por tratar de vencer primero sus propia impotencia y después derrotar a un Altos Hornos que se defendió con simpleza, atacó cuando pudo y terminó con un empate que poco le suma pero que sirvió para su futuro.



En Unión, los viajes, las lesiones, el desgaste por los problemas económicos terminaron teniendo un alto costo que significó quedarse afuera del Pentagonal Final y ahora tener que pelear el otro ascenso en los mano a mano que no perdonan nada. Un desafío hecho a la medida del corazón Azul. Así, encerrado en su propia impotencia, Unión se quedó con las ganas. No hubo clasificación ni triunfo. Ahora es la Reválida, los partidos de ida y vuelta y la necesidad de la mística para seguir creyendo en el ascenso. Una misión que no es imposible.

Protagonistas



MAURICIO DEL CERO - Técnico Unión



‘Me voy disconforme con el resultado porque no se jugó bien pero conforme con lo que Unión entregó. Nos golpearon muchas cosas y nos siguen castigando pero aun así, no bajamos los brazos nunca. Ahora hay que aprovechar el tiempo para descansar’.



Facundo Torres - Defensor Unión



‘Nos quedamos con las ganas pero dimos todo. Ahora, hay que entender que esto tiene que funcionar con las cuatro patas que se necesitan para poder conseguir objetivos: plantel, cuerpo técnico, dirigentes y la gente. Así vamos a salir adelante’.



El futuro que ahora mira el Azul

En la Zona A, Patria derrotó 1-0 a Antoniana de Salta de visitante, mientras que Unión Aconquija goleó 5-1 a Chaco For Ever. En tanto, Gimnasia y Tiro venció 2-0 a Mitre para ser el primero. En la Zona B, Gimnasia de Mendoza venció 3-1 a Defensores de Belgrano, Unión Sunchales le ganó 3-1 a Cipolletti y Madryn igualó 1-1 con Agropecuario. En el Pentagonal Final, en la primera fecha jugarán Gimnasia de Mendoza-Agropecuario y Mitre-Gimnasia y Tiro. Libre: Unión Sunchales. Serán cinco fechas y el ganador ascenderá.



Mientras que Unión empezará en los partidos de ida y vuelta en la Tercera Fase y recién los perdedores del Pentagonal se sumarán en las fases finales.