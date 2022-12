Pasó todo y pasó de todo. Desde aquel descalificador ataque al cuerpo técnico de Peñaflor hasta la decisión del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de AFA, para llegar a este sábado en el que Atlético Unión y el equipo Canario definirán el pase a la Tercera Fase del Regional Amateur, sin gente, a puertas cerradas. Así, a partir de las 17.30 será momento de revancha con la obligación de Peñaflor de remontar el 2-3 de la ida en San Martín, sabiendo que irán por una gesta grande ante un equipo como Unión que se quedó afuera de la final del Torneo de Verano y en este Regional quiere ir por el ascenso.



El Azul, con empatar, clasificará a la Tercera Fase de la Región Cuyo. Ahí, espera Atlético San Miguel de Albardón pero claro, antes están los 90" contra el legendario Peñaflor que siempre es protagonista y que en esta edición, sabe que con ganar por la mínima accederá a penales como mínimo para intentar seguir en el Regional. Promesa de un partido intenso, de dientes apretados. Unión y toda la riqueza de un plantel de lujo para tratar de pelear un lugar en el Federal A del año próximo, es tal vez el que más obligaciones tiene por encima de un Peñaflor que viene copando todo en la Liga Caucetera y que busca dar ese salto de calidad que ya se merece.



No cayó bien el fallo del Tribunal de Disciplina en el Consejo Federal. Existió la agresión al técnico Ariel Agüero y a su ayudante pero no fue suficiente para una decisión más drástica. Con ese escenario, Peñaflor irá por un sábado histórico.



Unión asumió su responsabilidad en los incidentes pero justificó lo que pasó en la inoperancia de un sistema de seguridad privado. Eso terminó favoreciendo su postura en el Consejo y terminó zafando si se quiere. Ahora, en la cancha, tendrá que ratificar que no es casualidad su paso ganador en este Regional Amateur.



Espera por el ganador el equipo de San Miguel de Albardón que eliminó a Atlético Alianza en la Segunda Fase. El primer partido sería en Rawson o en San Martín y la revancha en Albardón, mientras que el otro equipo de San Juan que está en competencia, San Lorenzo de Ullum, visitará este domingo desde las 21 a Jorge Newbery.