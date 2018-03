Golpe bajo. Unión perdió ante Huracán como local y la derrota lo colocó al borde del descenso. Hoy deberá dar respuestas si quiere mantenerse.

El final está cada vez más cerca y los equipos sanjuaninos se juegan hoy una parada más que vital para sus aspiraciones. Unión y Desamparados buscarán la victoria que les permita seguir manteniendo sus esperanzas aunque por objetivos distintos en el Federal "A".



Es que Unión, en la antepenúltima fecha de la Reválida, visitará hoy desde las 17 y con arbitraje del tucumano Ariel Montero a Unión Aconquiga de Catamarca. El Azul irá con la obligación de ganar para seguir con la esperanza de esquivarle al temible descenso que hoy lo aqueja. No será fácil porque chocará ante un rival que si bien tiene peor promedio, viene con el envión anímico de haber conseguido un triunfo histórico hace unos días en Mendoza donde se presentó a jugar sobre la hora, incluso con un plantel incompleto (12 jugadores) y terminó ganandole a Gutiérrez en su propia casa. Al conjunto sanjuanino le afectó demasiado la derrota de local ante Huracán Las Heras, tanto que lo dejó sin técnico producto de la salida de Ernesto Fullana que tras presentar la renuncia, obligó a la asunción de Miguel González y Leonel Natalicchio en la conducción técnica. Unión sabe que no está muerto quien pelea y con esa ilusión irá hoy con la urgencia de ganar, pero atento a lo que pase entre San Lorenzo-Gutierrez (17) e Independiente de Neuquén-Rivadavia de Lincoln (17) que también luchan contra el descenso.



En tanto que en Puyuta quizás con menos urgencia pero con la misma obligación: la de ganar, Desamparados recibirá a Deportivo Roca de Río Negro por la sexta fecha de la Zona Campeonato. El encuentro se disputará desde las 20,30 y será arbitrado por el cordobés Fabricio Llobet. El Víbora viene de ganar en La Pampa ante Ferro y buscará repetir en casa, donde hasta el momento no pudo ganar en el transcurso del año. Esa es la deuda pendiente que buscará saldar Sportivo ante su gente y de conseguirlo deberá seguir pendiente de los otros resultados sabiendo que todavía cuenta con una mínima, pero chance al fin, de lograr la clasificación.

El generador. Carlos Fondacaro es el encargado de crear fútbol en Sportivo que hoy buscará saldar la deuda en Puyuta, donde todavía no puede ganar.

Cambian nombres pero no la idea

Desamparados mostrará cuatro variantes con respecto al equipo que viene de ganarle a Ferro de General Pico. Nahuel Olivari ingresará por Martínez Schmith, Ariel Barth ingresará por Aguero, Pablo Jofré por Rebeco y Gabriel Martinena por Farías, entonces Sportivo formará con: Perelman; Olivari, Barth, Arce y Torres; Jofré, Gálvez, Fondacaro y Pietkiewicz; Martinena y Chavarría.





Por su parte, Unión, ahora con González y Natalicchio realizarán variantes para enfrentar a Aconquija en Andalgalá. El Azul formará con Criado en el arco, Ramiro Sisterna, Emanuel Décimo, Federico Allende y Nicolás Córdoba en defensa, Lorenzo Cortéz, Gabriel Lepe, Hernán Muñoz y Marcelo Guajardo o Ariel Sánchez en el medio, junto a Michel García y Emmanuel Reinoso en el ataque.