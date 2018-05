Intenso. UNSJ y Ushuaia jugaron un partido intenso y muy luchado. Fue un duelo parejo, que pudo ser para cualquiera y que ganaron las sureñas recién en penales.

Se les escapó por poco, en partidos intensos en los que batallaron y cobraron caras sus derrotas. Pudo ser doble vuelta olímpica en casa, pero a veces el deporte es así y no entiende de deseos. Y es que los equipos de Damas y Caballeros de Universidad Nacional de San Juan llegaron a sus respectivas finales del Campeonato Argentino de Hockey Pista, pero ninguno de los dos alcanzó el título. Ellas cayeron en tanda de penales ante Ushuaia RC por 3-2 (5-5 en tiempo regular); mientras que ellos perdieron ante Calafate Hockey por 6 a 5, en sendos encuentros que se disputaron en el estadio Aldo Cantoni, con un interesante marco de público.



Las Patitas buscaban retener el título y se enfrentaron a un duro rival, que también había accedido a la definición tras hacer un buen torneo. Y ambos protagonizaron un partidazo, en el que la U empezó ganando, las fueguinas lo dieron vuelta y nuevamente las sanjuaninas remontaron (5-4). Sin embargo, cuando estaba por finalizar el partido, Ushuaia logró empatar dramáticamente y el juego se fue a penales. Entonces, las visitantes fueron más efectivas y ganaron 3-2.



En la final de los varones, Universidad fue detrás de Calafate, que con el título logró el bicampeonato. Los sanjuaninos, cada vez que se acercaron al empate (Agustín Ceballos fue la figura de Los Patos), sufrieron con la amplitud del marcador del visitante. Así, pese a luchar y a no bajar los brazos en ningún momento, no pudieron festejar ante su público y perdieron 6 a 5.



Como dato del talento que tienen los dos equipos de la UNSJ, Carina Guzmán finalizó como goleadora del Argentino en Damas, con 13 tantos; mientras que Agustín Ceballos (junto a Alexis Bull, Calafate) lo fue en Caballeros, con 10 goles.



Luego de tres extensas jornadas, el Argentino de Pista ayer se cerró con los otros partidos que terminaron de armar la tabla de posiciones finales. De esta manera, en Damas, la UNSJ quedó segundo mientras Amancay se acomodó en el tramo decisivo y quedó sexto, a la vez que Lomas finalizó en la novena posición.



Así quedaron las colocaciones: 1) Ushuaia Rugby Club, 2) UNSJ, 3) Los Pehuenes, 4) Club Colegio del Sur, 5) Club Cordillerano Esquel, 6) Amancay, 7) Los Ñires HC, 8) Deportivo Chaltén, 9) Lomas de Rivadavia, 10) Vuriclub, 11) Deportivo Rada Tilly, 12) Cimah, 13) Deportivo Williches.



En cuanto a Caballeros, UNSJ fue segundo, en tanto que UDAP y Lomas ya habían quedado fuera de la lucha por los puestos de vanguardia y al final se ubicaron sexto y séptimo, respectivamente. De esta manera, las posiciones definitivas fueron: 1) Calafate Hockey, 2) UNSJ, 3) Deportivo Chaltén, 4) Ushuaia RC, 5) Deportivo Williches, 6) UDAP y 7) Lomas de Rivadavia.