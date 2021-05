Dos San Martín jugando en el Hilario Sánchez dentro de un mismo equipo. La pregunta es: ¿Será ese que goleó a Rafaela y San Telmo a paso arrollador y con una contundencia admirable, o el San Martín que cayó con más pena que gloria ante Brown de Adrogué, All Boys o Santamarina el domingo en el Bicentenario? Un interrogante que se dibuja en cada presentación como local del Verdinegro que en la contracara encontró regularidad como visitante en lo que va de la Primera Nacional, estando invicto afuera de San Juan, ni perdiendo ni ganando (tres empates en igual cantidad de presentaciones), aunque sumando siempre. Algo detona la localía en el equipo de Paulo Ferrari sabiendo que en esta divisional hacerse fuerte en casa es clave para sostener aspiraciones de ascenso. Algo pasa y ese es el trabajo del cuerpo técnico que con esa regularidad en la mano, podría remontar a San Martín en la tabla donde se ubica 12do en la Zona B y en la consideración de aspirante serio al ascenso.

En el plantel, después del prometedor miniciclo del Torneo del 2020 que fue de noviembre a enero, las bajas fueron mínimas y al contrario hubo refuerzos en cada línea. Así ganó en recambio, en especial del medio para adelante y en nombres importantes pudo descansar su fisonomía. Lo de Cozzani en el arco es de lo más regular que ha pasado en todo el ciclo de Ferrari. El arquero mendocino siempre estuvo a la altura y respondió.

San Martín visitará el próximo domingo por la novena fecha a Almagro a partir de las 15.30 horas.

En la defensa, la evolución de Francisco Alvarez ha sido notoria desde que agarró titularidad y es fija. El resto poco cambió y solo la lesión de Alejandro Molina le abrió espacio a Prósperi en la derecha pero la última línea sale de memoria con Gastón Hernández y Jonas Aguirre por el flanco izquierdo. Pocos cambios, nombres ya consolidados, dato no menor que tendría que ser todo un plus de seguridad, que no sucede: recibió diez tantos en ocho encuentros.

En el mediocampo aparecen las variantes de este San Martín. Al conocido cuadrado que armaban Gonzalo Berterame, Maxi González, Nico Pelaitay y Pablo Ruiz hoy ya hubo alternativas con nombres como Ezequiel Denis, Martín Rivero y Cristian Sánchez. Con estos nombres, el DT probó varios esquemas con o sin enlace y hasta con doble creativo con Ruiz y Sánchez en simultáneo.

Arriba, a lo que tenía con Giménez, Campana y Rescaldani le sumó Juan Cruz Villagra e Ivo Constantino como para ampliar la gama de recursos ofensivos. Probó, mezcló y en esa idea Campana, Gimenez y Rescaldani terminaron con ser el podio de los considerados. Pero, en San Juan a San Martín lo condena su doble perfil. Arrancó con todo ante Rafaela y luego tocó piso con dos caídas consecutivas en Concepción ante Brown y All Boys. Parecía la reacción esperada goleando a San Telmo, pero ahora se derrumbó ante Santamarina. Es materia pendiente de este ciclo definir cuál San Martín es en realidad. Sumar afuera sirve siempre que de local se asegure puntos por triplicado. Es es el dilema a resolver por Ferrari y su cuerpo técnico.