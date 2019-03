Uno más. Obras lidera la serie ante Ciudad Voley, luego de dos victorias por 3 a 1 en cada partido. Los sanjuaninos se ilusionan en poder barrer el cruce esta noche y meterse en semifinales.

Hoy se juegan los terceros partidos de las series de cuartos de final de la Liga de Vóleibol Argentina y los representantes sanjuaninos serán visitantes, ambos con el mismo desafío de ganar. Mientras que Obras puede convertirse en finalista en su incursión por Morón ante Ciudad Voley (a las 20,30), UPCN buscará desnivel el cruce ante Gigantes del Sur, en Neuquén (a las 21), ya que esta instancia se disputa al mejor de cinco partidos.

Obras, segundo en la fase regular, tiene la serie 2-0 ante Ciudad (séptimo), tras sus victorias de local en el Aldo Cantoni. Si bien fueron partidos exigentes, los dirigidos por Juan Manuel Serramalera manejaron las acciones y no dieron la impresión de tener en riesgo sus festejos.



Los cubanos Jesús Herrera y Osniel Melgarejo fueron pilares fundamentales en el andamiaje del equipo sanjuanino y buscarán aprovechar el envión para ganar en el Gorki Grana y cerrar la serie. Obras no sólo tiene a favor el cruce, sino que además sabe que podrá jugar con la presión del local, obligado a no cometer errores para no ser eliminado en su propia casa.



El dato destacado de este cruce es que en lo que va de la temporada, Obras y Ciudad ya jugaron cinco veces (cuatro por Liga y uno por Copa ACLAV) y en todos los casos ganaron los sanjuaninos por 3-1.

Los partidos podrán seguirse hoy por el streaming de TyC Sports Play.

UPCN, PARA DESNIVELAR



El campeón defensor del título (tercero en la fase regular) tiene el cruce igualado en uno ante Gigantes del Sur (sexto). En el primer juego disputado en el Aldo Cantoni, los neuquinos se impusieron en tie break, luego de haber remontado un 0-2. Pese a ese golpe, Los Cóndores se recuperaron y en el siguiente encuentro se tomaron revancha al imponerse por 3 a 1, para empatar el cruce.



Así, hoy la balanza se inclinará para un lado cuando desde las 20,30 se midan en el estadio Ruca Che. Y por supuesto que UPCN quiere que sea a su favor. Por eso trabajó intensamente en los últimos días, a sabiendas de que una victoria lo dejará a tiro del pase a semifinales, además de que se asegurará poder definir de local en caso de necesitar un quinto y último encuentro.



Las otras llaves buscaban anoche a sus primeros clasificados: Bolívar ante River y Libertad frente a UNTreF.



Melgarejo

41 puntos lleva Osniel Melgarejo y es máximo anotador en Obras en estos dos partidos de la serie (24 y 17 tantos, respectivamente). Lo sigue el opuesto Jesús Herrera, con 35 (15 y 20).

Lazo

34 Puntos anotó Nicolás Lazo para ser el artillero de UPCN en lo que va del cruce ante Gigantes (sumó 12 y 22 tantos en cada juego). Lo escolta Zbigniew Bartman, con 31 (24 y 7).

Por el quiebre. UPCN viajó a Neuquén con la motivación de poder generar el quiebre en la serie que tiene igualada ante Gigantes del Sur. El historial favorable que tiene ante los patagónicos alimenta su esperanza.

Liga A2: UVT se prepara para la semi

El plantel de UVT se alista para el tramo decisivo de la Liga A2, ya que desde este sábado afrontará el cruce de semifinales. Los sanjuaninos, que quedaron segundos en su grupo en el cuadrangular de cuartos de final, recibirán en “El Templo” a Ateneo de Catamarca, el líder de la otra zona.



Será un partido clave para los dirigidos por Jorge Elgueta y buscarán aprovechar la localía, pues la revancha se disputará luego en Catamarca ya que Ateneo tiene ventaja deportiva. El equipo sanjuanino viene de jugar las últimas dos semifinales de la Liga A2 y está focalizado en poder superar esa instancia en el actual torneo. Se espera un cruce apasionante entre dos de los mejores conjuntos del torneo, que repartieron victorias en fase regular y que se caracterizan por un juego equilibrado pero a la vez agresivo.



Por su parte, la otra llave de semifinales la protagonizarán Jujuy Voley y Policial.