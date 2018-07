Matador. Cavani fue mortal para Portugal. El goleador celeste no perdonó y con su sello puso a Uruguay en cuartos de final.

La Selección uruguaya de fútbol derrotó el sábado 2-1 a Portugal con un doblete de un imparable Edinson Cavani y clasificó a los cuartos de final del Mundial, donde enfrentará a Francia. "Es emocionante, no hay palabras para describir esto. Feliz, feliz, hay que seguir soñando", dijo un emocionado Cavani a la transmisión oficial.



Portugal se vio más peligroso en el inicio del partido y generó dos oportunidades de anotar que no capitalizó.Un cabezazo de Bernardo Silva salió desviado a los dos minutos y un potente disparo de Cristiano Ronaldo llegó a las manos del portero Fernando Muslera a los seis. Un minuto después, Cavani adelantó a los uruguayos cuando en el área chica conectó un preciso centro de Luis Suárez, quien previamente había recibido un largo pase del autor del gol. Portugal, que tras el gol recibido marcó el ritmo del partido, empató a los 55 minutos con un cabezazo del defensor Pepe tras un centro enviado desde la banda izquierda. Este fue el primer tanto que recibe la "celeste" en cuatro partidos. Siete minutos después, Uruguay decretó su pase a la etapa de los mejores ocho con un colocado disparo cruzado de Cavani desde el vértice del área tras recibir pase de Rodrigo Bentancur, quien controló el balón después de que Suárez extendió con la cabeza un largo despeje de Muslera. "Es algo increíble ser parte de este plantel. Nos vamos súper felices con esta victoria (...) terminé con las dos piernas acalambradas. Conseguimos la victoria que era muy importante", sostuvo por su parte Lucas Torreira. A pesar del triunfo, Uruguay terminó con una mala noticia debido a que Cavani tuvo que abandonar la cancha por una molestia en la pierna izquierda. "Dios quiera que no sea nada y podamos seguir. El gemelo me pinchó un poco, veremos cómo marcha todo y haremos un estudio, espero poder seguir haciendo fuerza con los compañeros", señaló el delantero del PSG.

Afuera. Cristiano Ronaldo se quedó sin Mundial en un sábado histórico donde los mejores del mundo fueron eliminados.



Portugal, campeona de la Eurocopa 2016, dominó la posesión del balón pero no pudo volver a lastimar a Uruguay, por lo que Cristiano Ronaldo mostró su frustración a lo largo del partido. El atacante del Real Madrid no pudo volver a marcar, y se va del Mundial con cuatro goles. "No es un resultado justo (...) hicimos lo suficiente para obtener algo más", dijo el entrenador de Portugal, Fernando Santos. "Uruguay abrió el marcador en su primer tiro al arco, estamos muy tristes pero así es el fútbol". En los cuartos de final, uruguayos y franceses se enfrentarán el 6 de julio en Nizhni Nóvgorod.

Dato

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, lamentó la eliminación de su equipo al tiempo que expresó su deseo de que el equipo siga liderado por Cristiano Ronaldo, "que tiene mucho que dar aún al fútbol". "Estoy convencido de que tiene mucho que dar en el fútbol. Hay un torneo en septiembre, la liga de naciones de la UEFA y esperamos que esté con nosotros para que ayude a los jóvenes, que necesitan el ejemplo del capitán", comentó. "Quiero agradecer a los jugadores su entrega, hicimos lo posible, pero no hay una victoria moral, sólo la de los puntos y tengo que felicitar a Uruguay", afirmó.

"Dios quiera que no sea nada, que podamos seguir ahí (...) Veremos ahora cómo marcha todo'. Edison Cavani

La cifra

3 Fue el tercer enfrentamiento entre Uruguay y Portugal en la historia. Ganó el primero Portugal en 1966, luego empataron en 1972 y ahora ganó Uruguay.