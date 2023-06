Uruguay se clasificó finalista del Mundial Sub 20 tras vencer por 1 a 0 en la semifinal a Israel, con gol de Anderson Duarte en el segundo tiempo en el Estadio Ciudad de La Plata, que fue copado por el público charrúa y contó con la presencia de 27.860 espectadores.



El seleccionado de Marcelo Broli irá por su primera corona mundial Sub 20 y será su tercer intento. Uruguay fue segundo en su zona detrás de Inglaterra y luego en los cruces mano a mano dejó en el camino a Gambia, Estados Unidos e Israel.



Su primera final fue en 1997 en Malasia, cuando perdió con Argentina, y la segunda en el 2013 en Turquía y cayó ante Francia.



Los israelíes se fueron con la desazón de la derrota pero hicieron un gran mundial, donde eliminaron nada menos que a Brasil en los cuartos de final.



Uruguay e Israel protagonizaron un primer tiempo muy equilibrado en el juego donde no se sacaron ventajas en busca de la final mundialista del próximo domingo.



Los charrúas, con algunas bajas de jugadores bases que se vienen recuperando de lesiones, tuvieron las mejores situaciones a través de la pelota parada y del contragolpe.



A los 9 en el primer córner del partido cabeceó el futbolista del Génova, Alan Maturro, y Zerfaty no tuvo problemas en controlar, al igual que diez minutos más tarde en otro tiro de esquina donde intentó definir de chilena y el arquero respondió bien.



Los dirigidos por Marcelo Broli tuvieron otras dos aproximaciones para intentar quebrar el cero. La primera en una jugada que Israel no terminó bien en ataque y los celestes salieron rápido, Alexander Duarte fue habilitado y de cara al golero remató fuerte pero encontró una buena respuesta de Tomer Zerfaty.



El propio Duarte tuvo otra a los 37, donde dribleó en el área y probó de media vuelta y su remate se fue apenas desviado.



Israel, por su parte, apostó por un juego asociado aunque le costó quebrar la firme defensa uruguaya. Lo hizo Madmon a los 24 que remató cruzado pero sin puntería. El propio capitán tuvo un tiro libre a los 32, que superó la barrera pero el balón fue a las manos de Randall Rodríguez.



En el inicio de la parte final, Uruguay mostró una mayor ambición y a los 5 minutos construyó una buena jugada por derecha, que terminó con un pase atrás y un remate de Duarte que se estrelló en el poste derecho del arquero israelí.



El equipo de Ofir Haim respondió a los 7 minutos con una gran jugada individual de su mejor jugador Dor Turgeman que la culminó El Yam Kancepolsky, con un tiro que terminó en córner.



A los 16, Alan Maturro en una gran acción individual trepó por la banda izquierda y sacó un zurdazo fuerte, cruzado desde afuera del área que dio en el palo de Zerfaty y en el rebote la pelota le cayó a Duarte que acompañó la jugada y la empujó para marcar el tanto celeste.



A los 39, Israel tuvo la jugada más clara para conseguir el empate, Omer Senior aprovechó la única falla de la defensa oriental, ganó en velocidad, se fue cara a cara hacia el arco y cuando intentó la gambeta larga Randall Rodríguez le sacó la pelota con su manos y evitó la igualdad.







- Síntesis -







Uruguay: Randall Rodríguez; Sebastián Boselli, Damián García, Facundo González y Alan Maturro; Ignacio Sosa, Fabricio Díaz y Rodrigo Chagas; Juan Santos, Franco González y Anderson Duarte. DT: Marcelo Broli.



Israel: Tomer Zerfaty; Ilay Feingold, Or Israelov. Stav Lemkin y Roy Revivo; Ilay Madmon, Tai Abed , El Yam Kancepolsky, Anan Khalalli y Hamza Shibli; Dor Turgeman. DT: Ofir Haim.







Gol en el segundo tiiempo: 16m. Alexander Duarte (U).



.



Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Andrés Ferrari por Sosa (U), 13m. Omer Senior por Khalalli (I) y Ahmad Ibrahim por Abed (I), 25m. Ran Binyamin por Madmon (I), 30m. Noam Ben Harush por Feingold (I) y Roy Navi por El Yam Kancepolsky (I), 35m. Santiago Homenchenko por Duarte (U), 40m. Mathias De Riti por Santos (I) y 48m. Nicolás Siri por García (U).



Amonestados: Primer Tiempo: Fabricio Díaz (U). Segundo Tiempo: Roy Navi (I).







Árbitro: José María Sánchez (España)



VAR: Juan Lara (Chile)



Estadio Ciudad de La Plata “Diego Maradona”.



Espectadores: 27.860 espectadores.