Oscar Ustari, hoy en Pachuca, compartió varios momentos con Lionel Messi en la Selección Argentina mayor y en las juveniles. El arquero defendió al diez del Barcelona de todo tipo de críticas que recibe por sus actuaciones en la Albiceleste y dejó claro el sentir de Leo por el conjunto nacional: "Le he visto llorar como un niño por lo que pasaba en la Selección".

"Poner en duda a Messi es una barbaridad, las cosas te pueden salir o no, pero yo si te puedo decir que lo vi llorando como un nene por lo que pasaba en la Selección. Es muy difícil estar en los pantalones de él. Me acuerdo que, en la Copa América del 2011, yo me estaba recuperando de la rodilla y cuando pierden me fui a verlo al predio de Ezeiza y lo vi como nunca lo había visto, destrozado", relató el arquero.

"Si Messi no es campeón del mundo, el fútbol será injusto", finalizó Ustari en una charla con radio La Red.