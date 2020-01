Etapa /Stage 2



���� La Meta Sprint fue ganada por #155 Daniel Juárez AVF, seguido por #205 Francisco Monte ARG y #252 Hugo Ruiz - PER.



���� #155 Daniel Juárez AVF won the Meta Sprint followed by #205 Francisco Monte ARG y #252 Hugo Ruiz - PER. pic.twitter.com/2T8t7SWpfr