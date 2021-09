Boca afronta un partido clave en el semestre: se enfrenta a Patronato, por los cuartos de final de la Copa Argentina, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Y el plantel tendrá una visita especial: Juan Román Riquelme.

Al igual que en la tarde de ayer con los jugadores, una multitud de hinchas se acercó al hotel para recibir al vicepresidente e ídolo del Xeneize. "Riqueeelme, Riqueeelme", fue la ovación de los fanáticos para el exenganche.

¡LOCURA POR ROMÁN EN SANTIAGO DEL ESTERO! Riquelme salió del hotel y varios hinchas de Boca se llevarán un recuerdo inolvidable. ���� pic.twitter.com/hkZGDqEVVz — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2021

Román aterrizó en Santiago del Estero este miércoles por la tarde, junto a Jorge Amor Ameal, presidente de la institución. Es la primera vez que acompaña a la delegación del Xeneize en el interior del país.

Luego, Riquelme salió a la puerta del hotel: firmó camisetas y se sacó fotos con hinchas. Un recuerdo que los hinchas guardarán para siempre en sus corazones.

Quedate con quien te mire como la señora mira a Román ���� #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/PsTWg37rFK — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2021

La mujer que recibió la "bendición" de Riquelme

Juan Román Riquelme vio que había una mujer mayor junto a las vallas: la alzó y luego se quedaron abrazados, en uno de los momentos más emotivos de la tarde.

"Me bendecía, me decía 'que dios te bendiga'. Le mostré las uñas. Me llenó de besos. Y yo le decía: 'Que dios te bendiga, hijo'", expresó Sara, fanática de Boca de 82 años, en diálogo con TyC Sports. Y agregó: "Hermoso. Dios me ha bendecido y abrazado".