El fútbol italiano se convirtió en noticia mundial después de lo sucedido en el partido entre el Taranto y el Calcio Foggia por la primera jornada de la Serie C, en el que los ultras visitantes quemaron el estadio de su rival tras caer por 2-0 en el Clásico de la tercera categoría con goles de Matias Antonini y Mamadou Kanoute.

Parte del recinto Erasmo Iacovone, más precisamente el ala sur, quedó “inutilizable”, según detalló el periódico local La Gazzetta dello Sport, quien a su vez relató que el fuego se produjo por bombas de humo que impactaron sobre materiales plásticos y rollos de alquitrán almacenado debajo de las gradas.

Cerca de 250 hinchas del Foggia fueron los que acudieron al sector destinado a los visitantes y, parte de ellos, continuaron con los desmanes ya que comenzaron a arrojar piedras a los bomberos que llegaban al lugar para frenar el avance del fuego dentro del estadio.

Los profesionales lograron controlar la situación después de varias horas y evitaron que las llamas pasaran del ala sur a la tribuna central. Sin embargo, el humo y las llamas se expandieron tanto que debieron evacuar el estadio por completo y pedir que se eviten las ruedas de prensa posteriores.

La policía, por su parte, acompañó a los aficionados del Foggia hasta las afueras de la ciudad para evitar un nuevo altercado con los residentes de Taranto. Cabe destacar que algunos ultras ya fueron identificados por los videos de vigilancia.

Según detalló el concejal de política de la ciudad de Taranto, Fabiano Marti, afortunadamente no se registraron heridos, al mismo tiempo que condenó el accionar de los hinchas visitantes, quienes abandonaron el recinto al grito de “Y no hay más, el Iacovone ya no existe”. “Esto no es deporte, esto no es animar, es simplemente tanta ira, tanta tristeza”, se lamentó.