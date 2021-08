Scola se retiró de la cancha a 50 segundos del final y, entre lágrimas, recibió un emotivo aplauso por parte de todos los presentes, incluidos los jugadores y el cuerpo técnico rival.

"Me agarró con la guardia baja, no me lo esperaba porque pensé que iba a terminar el partido jugando. Cuando levanté la cabeza y vi a toda la gente, a los rivales, me emocioné. Lo agradezco mucho de corazón", manifestó Scola.

Se paró el partido para despedir a Luis Scola y fue ovacionado por toda Australia. Piel de gallina, respeto eterno.pic.twitter.com/oIypLB42hu — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) August 3, 2021

Fuente: Telefé Noticia