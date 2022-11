Constantino Acevedo. Simplemente el "Conti". El arquero de la Selección Argentina de hockey sobre patines que el fin de semana gritó campeón en el Mundial que se jugó en San Juan. A días de aquella memorable hazaña, este pibe ya adulto de 25 años, se acordó de momentos placenteros en esa conquista. Y también pensamientos que van a futuro...

- ¿En el Mundial fueron de menor a mayor?

- Largamos a tope porque jugamos con España, un rival que sabíamos iba a ser complicado. El haber ganado ese partido nos dio más confianza para encarar lo que venía. Éramos conscientes de que debíamos mantener ese rendimiento. Y así fue, especialmente en la ronda final, cuando se dieron los partidos complicados.

"San Juan sigue siendo la misma provincia de siempre. Con gente alegre que va para adelante"

- ¿En algún momento te preocupaste porque podían perder?

- Poco, porque confiaba mucho en mis compañeros. Pero creo que un momento difícil fue cuando perdíamos 2-1 con Chile. En ese momento aparecieron los fantasmas de los que todos hablan. Igual, estábamos fuerte física y mentalmente por eso lo sacamos adelante.

- ¿Qué queda como autoanálisis?

- Que fue mi Mundial. Ese Mundial que tanto soñé. Que ganamos el título a base de esfuerzo y concentración. También de buen juego. Y teniendo una buena defensa. Porque en Barcelos (su equipo en Portugal) me atacan más por el simple motivo de que en la Selección la defensa cumplió un papel fundamental.

"Con 'Valen' (Grimalt) discutimos un puesto pero nos apoyamos siempre. Es un gran compañero"

- ¿Te quedó eso de satisfacción?

- Lo que más importa es que somos campeones del mundo. Y que ganamos el título en nuestra casa, con nuestra gente. Y más, personalmente creo que con "Valen" (por Valentín Grimalt, el otro arquero del equipo) mostramos que el arquero argentino ya no es el talón de Aquiles de los equipos. No me refiero a que antes los arqueros argentinos no eran reconocidos sino que ahora los extranjeros nos valoran más.

- ¿En Roma, en el 2024, será difícil?

- A las otras potencias no les debe gustar mucho que seamos campeones en las tres categorías. Va a ser difícil defender el título, los otros equipos se van a potenciar. Portugal buscará revancha, España salir del pozo en que han entrado, Italia porque será el local y Francia porque viene en pleno crecimiento.

- ¿Vos vas a seguir?

- Por supuesto, jugar en la Selección Argentina no es sólo un placer, es lo máximo. Siempre que me llamen voy a estar. Y pienso que los muchachos también. Se irá el "Cabezón" (por Carlos Nicolía) porque ya lo dijo pero el resto no me quedan dudas que seguirá. Es cierto que día a día aparecen chicos con distintas potencialidades pero un jugador de 30, 31 o 32 años está en plenitud, y todos mis compañeros están en esa edad. Además todos son súper profesionales.

"Lo de Mati nos dio más fuerzas"

Conti, que en Portugal vive en pareja junto a Raquel Miranda, recordó el caso Pascual: "Lo que le pasó a Mati fue durísimo. Nos tocó a todos. Fue muy triste pero nos dio más fuerzas para ganar el título. Por él, porque es un pibe que se lo merece. Esa noche, a pesar de haberle ganado a Italia, se vivió algo muy raro. Encima nos comunicamos por Whatsapp y lo vimos pálido, llorando. Nos destruyó por completo. Pero ya pasó y se está recuperando bien. Nos comunicamos en forma permanente en el grupo que tenemos".