A ganar. Emiliano Romero y Facundo Ortiz festejan uno de los goles en el primer partido ante Murialdo. Hoy buscarán revancha.

Otro partido. El segundo. Una historia parecida, por algunos motivos, pero distinta a la vez. Dicen, que no hay un partido igual a otro. Es cuestión de pensar que así sea. Al menos para las esperanzas de Valenciano, que aquí en San Juan, vio cómo le dieron vuelta la historia cuando parecía que se quedaba con su primer triunfo.



El equipo de La Barraca visitará esta noche, desde las 21.30, en cancha de Andes Talleres, en Mendoza, al peligroso Murialdo, que por el momento va adelante en la serie luego de dar el batacazo de visitante.



No se puede hablar de justicia u otra cosa parecida para recordar el triunfo de Murialdo en el "Cantoni". Es que el equipo mendocino hizo mérito para llevarse la victoria, pero a la vez Valenciano tuvo mala suerte para quedarse con las manos vacías.



Lo dirigidos por "Mingo" Quinteros siempre fueron adelante en el tablero y sólo en esos minutos fatales del final la desconcentración les pagó caro. Además, Valenciano no pudo desplegar su juego veloz y preciso porque el piso del escenario no estaba en las mejores condiciones. Eso nadie lo puede negar e incidió.



Salió un choque intenso. Jugado al límite. Con dos planteles cortos (apenas un par de cambios en la visita y sólo uno en La Barraca) en el que se destaca la experiencia de sus jugadores.



Hoy, en Mendoza, el trámite seguramente saldrá parecido. Ahora el obligado es Valenciano, porque una nueva derrota lo dejaría casi en el abismo. Y Murialdo, pese a que dio el golpe, no se puede relajar. Motivaciones por los dos lados.