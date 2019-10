Otra alegría. Leandro Rosselot (9), se abraza con Emiliano Romero y Martín Maturano luego de uno de los goles de Valenciano ante el equipo chileno. La Barraca, uno de los favoritos, mostró de entrada su poderío.

Largó el Panamericano de hockey sobre patines. Un domingo. Un día atípico para este tipo de torneos, que suelen comenzar los lunes. Igual, de entradita quedó en claro que el torneo tendrá ribetes interesantes. Se vio un buen hockey, tanto entre los varones como en las mujeres. Lógicamente hay equipos que lucharán por la corona y otros que están en un menor nivel.



La primera fecha de la ronda clasificatoria dejó muchas alegrías entre los equipos sanjuaninos. En varones, Valenciano goleó 9-1 a los chilenos del Llano Subercaseaux, con tantos de Emiliano Romero (4), Martín Masturano (2), Facundo Ortiz, Leandro Rosselot y Martín Elaskar. En tanto, el otro equipo local (Concepción) jugaba al cierre de esta edición.



Los otros resultados en varones son: Murialdo 5-León Prado de Chile 1; Ciudad de Bs.As. 1-Casa de Italia 2; Bco. Mendoza 8-Univ. Católica 4. Además, otro partido que se jugaba al cierre de esta edición es San Lorenzo-Estudiantil San Miguel de Chile.



Entre las mujeres, la UVT goleó 18-1 a Platense de Uruguay, mostrando la amplia diferencia entre uno y otro. Unión de Villa Krause y San Agustín de Chile igualaron 2-2, aunque las chilenas se quedaron con el desnivel posterior de los libres.



A su vez, Concepción goleó 5-0 a Estudiantil San Miguel, con goles de Luciana Agudo (2), Pamela Burgoa, Daira Carrera y Luciana Agudo).



Otro que festejó a lo grande porque logró la desigualdad prácticamente en el cierre del partido es B´ Rivadavia, que le ganó 4-3 a Maipú/Giol de Mendoza. Los goles de las chicas locales fueron de Yanina Echenique (3) y Rita Guevara. Para las mendocinas, Ayelén Aguero (2) y Adriana Soto.



En otros partidos se dieron éstos resultados: Estudiantil Porteño 7-León Prado 3; Andes Talleres 3-Universidad Católica 2.

La "Luchi" Agudo maneja la bocha ante tres jugadoras rivales. Las "Cepecianas" ganaron sin dejar dudas ante Estudiantil San Miguel de Chile.

Los partidos de hoy por la 2da fecha

El programa de partidos para hoy se dividirá entre el Estadio "Cantoni" y la cancha de Richet.



En la rama masculina, el programa de hoy es el siguiente:



En el "Cantoni": Murialdo vs. Estud. San Miguel (15.30); Valenciano vs. Univer. Católica (17); Concepción vs. Casa de Italia (20).



En Richet Zapata: Corazonista vs. Ciudad de Bs. As. (15.30); Subercaseaux vs. Bco. Mendoza (18.30); León Prado vs. San Lorenzo (20).



En tanto, en la rama femenina, la programación es:



En el "Cantoni": Estud. Porteño vs. San Agustín (14); Concepción vs. Univer. Católica (18.30); UVT vs. B´ Rivadavia (21.30).



En Richet Zapata: Estud. San Miguel vs. Andes Talleres (14); Platense vs. Maipú/Giol (17); León Prado vs. Unión (21.30).