¡Dale campeón! Los chiquitos de Valenciano festejan a más no poder el campeonato que los premió con la Copa DIARIO DE CUYO.

Era un choque de potencias. Eran los candidatos al título desde que comenzó el torneo hace una semana y se dio la lógica que ambos llegaran a la final. Por eso las tribunas del Cantoni lucieron atestadas de público para vivir la gran final del XVII Torneo de hockey sobre patines en categoría Premini y que contó con la organización de Lomas de Rivadavia, en donde Valenciano se impuso ante Concepción por 1 a 0 y gritó nuevamente campeón. Es que los pequeños de La Barraca repitieron lo realizado el año anterior, aunque en aquella oportunidad el rival de turno fue Richet y Zapata.



Sin dudas el héroe de la noche fue Benjamín González. El pequeño, que lució la "22" en su espalda fue el autor del único tanto que le dio el campeonato a Valenciano. No había pasado mucho cuando a los 3 minutos y medio, Valentino Flores se despachó por el sector derecho y tras una gran maniobra individual, metió la bocha al centro para que Benjamín solo tuviera que empujarla al arco de Juan Cruz Sánchez. El 1-0 varió los trámites de Concepción, que salió del sofocón y fue en búsqueda del empate. Lo tuvo Facundo Báez en el Azul de la Villa Mallea pero atajó Juan Quiroga, el arquero de La Barraca. El encuentro fue tan atrapante que en las tribunas el nerviosismo de los padres se hizo sentir. El Azul pudo haber llegado al empate al cierre del primer tiempo cuando Juan Calisse probó con un remate aéreo que nuevamente tapó el arquerito de Valenciano.



El complemento fue apasionante. Intenso. Con Concepción apostando todo al ataque y Valenciano intentando mantenerse firme en las marcas, Eduardo Ochoa sabía que no podía dejar ningún detalle librado al azar. Con el paso de los minutos Concepción fue sintiendo el desgaste de tanto ir e ir pero sin ser efectivo y en eso, Valenciano intentó atacar de contragolpe, como cuando Flores y Gil obligaron a Sánchez a tapar el doble remate. El Azul aún así no bajó los brazos, fue y fue. Ramiro Correa probó de media distancia pero sin suerte. Los minutos fueron pasando y Valenciano aguantó como pudo. Los pequeños de La Barraca, con el tiempo cumplido, festejaron un campeonato más. El segundo consecutivo.

Valenciano gritó campeón por segundo año consecutivo. En el 2018 fue ante Richet.

LOS OTROS CAMPEONES

Todos festejaron por igual

Como es habitual, el Torneo Premini puso en juego otras Copas para los equipos que no lograron ingresar en la ronda campeonato con premios que fueron aportados por los principales sponsors. Ayer por la mañana Olimpia Azul goleó 4-1 a La Colonia, Casa Italia se impuso 4 a 2 ante el SEC y los pequeños de Richet le ganaron a Unión Azul por 5 a 2. En tanto que el duelo de los equipos "blancos" de Estudiantil y Unión fue para el "Albiverde" que se impuso ante el de Villa Krause por 5 a 2. La Colonia y Sarmiento, posteriormente no se sacaron diferencias e igualaron 3 a 3 y luego Caucetera venció por 2 a 0 a Lomas Negro. Olimpia Blanco le ganó 6 a 4 a Barrio Rivadavia y Richet y Zapata derrotó 4 a 2 a Bancaria. Con estos resultados, Richet fue el campeón de la Zona "A", Olimpia fue subcampeón y Bancaria fue tercero. En la Zona "B", Sarmiento de Albardón fue campeón, segundo fue Olimpia Azul y tercero Casa de Italia. Mientras que Estudiantil Blanco se coronó por la zona "C", Unión Blanco fue subcampeón y Caucetera fue el tercero.



En tanto que por la zona campeonato, séptimo culminó UVT que se impuso ante Banco Hispano por 6 a 3, y en la quinta ubicación culminó Aberastain, tras imponerse ante Social San Juan por 2 a 0. Tercero fue Lomas Negro, que logró ganarle 4 a 2 a Estudiantil.

Fiebre en el Cantoni

Lejos, a miles de kilómetros, en otro Continente, se juega el Mundial de los mayores. En Barcelona, España, durante el Mundial las tribunas no mostraron mucha cantidad de público, pero en San Juan el hockey sobre patines es fiebre y eso lo demostraron una vez más, cerca de cuatro mil personas que se dieron cita para vivir la final del XVII Torneo Premini. El Cantoni mostró las dos hinchadas, la de Valenciano y la de Concepción, pero además público del hockey sanjuanino que le dieron el mejor marco a las tribunas del Cantoni.