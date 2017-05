Josi García es el alma de la ofensiva en Valenciano. El actual goleador del torneo irá esta noche, ante Lomas, para incrementar sus conquistas.



El tema es sacar diferencias. Valenciano busca eso, más todavía porque tiene un rival directo en la lucha por el título que se llama Concepción. Y el equipo de la Barraca sabe que el de la Villa Mallea no va a dejar pasar ninguna oportunidad. Más todavía, los dos saben que tienen que llegar con el mismo puntaje al “partido del año”.



Ese que tienen que jugar próximamente y que definirá al mejor a suerte y verdad. Igual, para ese choque todavía falta y seguro ambos estarán pensando en cómo ganar en esta fecha decimocuarta del Apertura del hockey sobre patines local, que larga hoy con cinco partidos y se completa el viernes con otros cuatro. El que descansa en esta ocasión -cumple con fecha libre- es Richet Zapata.



Esta noche todos los partidos de primera división darán comienzo a las 21,30. El viernes será igual. Por el frío imperante es ideal que los árbitros hagan respetar el horario. Porque después la vuelta a casa se hace un martirio por la helada que ya cae a esa hora.

Como quedó dicho, lo mejor estará en canchas de Lomas de Rivadavia, en el Barrio Fortabat, donde el local recibirá a Valenciano. A priori el partido parece no muy complicado por el equipo de Diego Sánchez. Claro que “en la cancha se ven los pingos”, como dicen.



El resto de la jornada tendrá estos enfrentamientos: UVT vs. SEC, Sarmiento vs. Unión, Media Agua vs. Bancaria y Huarpes vs. Caucetera.

El viernes, lo mejor será Hispano ante el otro líder -Concepción- mientras que completarán el programa de ese día: Social San Juan vs. Aberastain, B° Rivadavia vs. Estudiantil y Colón vs. Olimpia.