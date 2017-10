Práctica dividida. Ayer, el entrenador argentino Jorge Sampaoli trabajó con dos grupos diferenciados. Igual no dio a conocer el equipo titular que saldrá hoy ante los peruanos

El seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, resaltó ayer que "tengo una seguridad y una convicción de que vamos a estar en el Mundial. Estoy con un alto grado de convencimiento de que vamos a buscar la clasificación en Ecuador", remarcó ayer Sampaoli en conferencia de prensa.



El seleccionado albiceleste ocupa zona de repechaje y en el último compromiso de esta competencia el martes próximo visitará a Ecuador, en el Estadio Olímpico Atahualpa, en la altura de Quito.



Ayer Sampaoli no confirmó el equipo que saldrá como titular frente a Perú y señaló que "el partido que viene es el más importante, pero estoy muy confiado con los futbolistas, porque sé que le van a dar al pueblo argentino la posibilidad de ir al Mundial", enfatizó.



"Hoy (por ayer) entrenamos a la mañana con un grupo y a la tarde con otro. Todos tienen las mismas posibilidades y aún no tenemos definido al equipo. Es importante que estén los mejores para que Argentina vaya al Mundial", sostuvo.



"No queremos una anarquía, porque sino dependeremos de las individualidades. Siempre buscamos sociedades que puedan funcionar dentro del campo de juego", añadió.



"El campo es irrelevante, lo que cambia es el afecto de la gente, que es fundamental. Ojalá que mañana (por hoy) lo tengamos, más en este momento difícil", sostuvo sobre el cambio de estadio para el encuentro ante los peruanos que se mudará del Monumental a la Bombonera.



Por otro parte aclaró que "cuanto más tiempo de trabajo hay, más ventaja tenés. Perú viene en alza y va a venir a buscar un resultado que le dé la posibilidad de clasificar al Mundial. Vamos a tener a un rival consolidado y duro por delante", expresó.



En tiempo de hacer nombres propios sostuvo con respecto a los dos jugadores del Barcelona: "Messi es vital en la definición frente al arco rival y Javier Mascherano es un estandarte en la Selección Argentina".



El entrenador también confirmó molestias musculares de Mauro Icardi y Fernando Gago, al tiempo que sostuvo con respecto a Paulo Dybala y sus declaraciones sobre los difícil que es jugar con Messi: "No me pareció una declaración tan punzante. La apuesta por Paulo la tenemos bien trabajada. Sabemos que en el futuro puede darle mucho al equipo. Hoy como no tenemos mucho tiempo para trabajar, sabemos que se choca con Leo, entonces preferimos apostar por él más adelante".