Directo. Claudio Mosca sabe que aunque el equipo está en formación, el partido por Copa Argentina es importante: "Ayuda en lo deportivo y económico".

El volante Claudio Mosca es uno de los que continúan del torneo pasado, ya que pese a que se le venció su contrato, el cuerpo técnico lo pidió y renovó. Con 27 años, tiene la ventaja que sabe lo que pretende el entrenador Gastón Coyette. De hecho, en los dos amistosos que jugó San Martín en Buenos Aires, el ex Brown de Madryn formó parte del equipo titular y se perfila para continuar siéndolo el sábado ante Brown de Adrogué (a las 15) en el partido por Copa Argentina en Morón.



Ese es el primer desafío para un plantel renovado y Mosca tiene en la cabeza la victoria. "Es un partido muy importante y vamos a salir a ganar en la Copa Argentina porque queremos darle la importancia que merece. Y además porque ayuda en lo deportivo y económico. Así que vamos a salir a ganar, a hacer un buen papel y llegar lo más lejos posible", admitió ayer el volante tras finalizar la práctica en Concepción.



Y si bien el equipo está en su etapa de armado, destacó que "en los amistosos hemos hecho bien las cosas, más allá que tenemos que corregir muchas cosas y es poco el tiempo que se ha trabajado, pero estamos preparados para afrontar el partido que se nos viene".



Mientras que sobre el balance de la pretemporada que está desarrollando dijo: "Es buena, adaptándonos a la idea del entrenador y en los dos amistosos fuimos aceitando la idea así que vamos de menor a mayor. Por ejemplo con Estudiantes no sacamos un resultado positivo (fue derrota 1-0) pero sí en cuanto al funcionamiento y por eso el saldo positivo".



Mosca tiene plus sobre varios de sus compañeros y es que Coyette pidió expresamente que se quedara en el plantel. "Es importante que el técnico confíe en las condiciones futbolísticas de uno, aunque ahora los chicos que llegaron están en un muy bien nivel, muy competitivo, así que está todo muy parejo y cualquiera puede jugar".



No obstante, no deja de ser una ventaja y eso lo sabe: "Por ahí sí, porque tengo más meses que los demás y conozco a lo que quiere jugar Coyette". Y que le puede haber jugado a favor para integrar la alineación titular en los amistosos y probablemente lo siga haciendo por Copa Argentina. "Todavía no sabemos quién va a jugar, pero uno siempre entrena y da lo mejor para estar dentro de los once", aclaró.



Al momento de analizar el plantel del torneo pasado con el actual fue claro: "El anterior tenía muchos jugadores de jerarquía, de buen nivel, con trayectoria. Y este también por lo que es un plantel competitivo con dos o tres jugadores por puesto".

Viaja el viernes a Bs. As.



El plantel verdinegro continuará su actividad en lo que resta de la semana con el objetivo inmediato del partido del sábado por Copa Argentina, el primero que disputará de manera oficial y que corresponde a 32vos de final, enfrentando a Brown de Adrogué desde las 15, en cancha de Morón.



Hoy entrenará por la mañana en el Estadio del Bicentenario y en la tarde en el Hilario Sánchez con ejercicios de gimnasio. Continuará mañana la práctica en horario matutino en Concepción, al igual que el viernes, para recién sobre las 17 viajar, vía aérea, a Buenos Aires para enfrentar a Brown de Adrogué al día siguiente.



Si San Martín pasa de fase enfrentará al ganador de la llave entre Independiente de Avellaneda y Central Ballester. Ese encuentro será a la semana siguiente, por lo que la dirigencia verdinegra evalúa quedarse en Buenos Aires o regresar a San Juan.