El defensor neerlandés Virgil van Dijk dijo ayer que no durmió por "dos días" después de fallar el penal contra la Selección argentina en la eliminación que se produjo de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, que luego finalizaría con el equipo de Lionel Messi como campeón del mundo.

"No pude dormir durante dos días después de ese partido", comenzó su relato durante una entrevista con Viaplay.

"Estás tan cerca, incluso después de ir perdiendo 2-0. Desafortunadamente, fallas un lanzamiento importante. Me duele mucho, tuve una tarde y noche muy dura. Fue un partido raro. Nosotros habíamos planificado todo, especialmente en la marcación a Messi, pero no se nos dieron las cosas. Argentina dominó en el primer tiempo y creo que se fueron al descanso ganando bien. Eso les dio confianza y nosotros tuvimos que evaluar y tratar de cambiar sobre la marcha. Conseguimos el empate y en el alargue nos volvimos a quedar. Estábamos confiados que en los penales no fallaríamos y lo hicimos. Por eso es que todo lo que pasó se convierte en inolvidable. En un mal recuerdo que espero que en el futuro no se repita", se lamentó el defensor.

Virgil van Dijk es una de las grandes figuras de Liverpool de Inglaterra y es uno de los defensores centrales más importantes del mundo, aunque Emiliano "Dibu" Martínez le detuvo uno de los penales relevantes de la tanda que finalizó 4-3 para Argentina. "Me desconecté del fútbol durante un tiempo y aproveché para estar con la familia. Es lo más importante en la vida", concluyó quien señaló que sufrió y sufre demasiado por aquel momento.