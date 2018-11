El puntano Ureta (azul) venció por puntos en un intenso combate al misionero Jorge Villalba. Anoche había programadas 20 peleas, 11 de ellas se habían realizado hasta el cierre de esta edición. Esta tarde, desde las 19 se llevarán a cabo la peleas semifinales en todas las categorías.

Con dos derrotas locales promediaba anoche, al cierre de esta edición, la segunda jornada del Campeonato Argentino de Mayores para boxeadores aficionados que se desarrolla en las instalaciones del Club Julio Mocoroa. En tiempos pasados la reunión debiera haberse suspendido por la intensa tormenta que azotó a la provincia, por lo que el techado inaugurado el año pasado superó sin inconvenientes la prueba de fuego.



Lo mejor de todo estuvo sobre el cuadrilátero, donde los púgiles de las distintas provincias le regalaron al público un espectáculo atractivo; porque abajo, en el tema organizativo hubo demasiados detalles que opacan al certamen. Desde no respetar el horario, se inició una hora antes de lo informado (19 y no a las 20) y, a la exasperante historia de los cabezales traídos por la FAB que debieron ser reemplazados por los pertenecientes al Club Mocoroa, se sumó la escasa colaboración de los dirigentes llegados a la provincia para fiscalizar el certamen. Motivo, este, por el que no se puede informar sobre la nómina de semifinales que se llevarán a cabo esta tarde.



Cuatro boxeadores sanjuaninos estaban programados para pelear ayer. Dos perdieron. Rodrigo Bronia en categoría hasta 69 kilogramos cayó por puntos, en un combate equilibrado con el bonaerense Alejandro Noguera. En tanto que, otro sanjuanino, Elías Álcaraz no se presentó al combate con el santafesino Juan Coria y perdió por WO (walk over). Luciano Carbajal y Mariano Castro iban a combatir pasadas las 23.



Algunos resultados de la fecha fueron los siguientes: peso mosca (52 kg), Maycol Roa (Santa Cruz) GRSC 2 Juan Bautista (Misiones), Bruno Orozco (Salta) GP Víctor Díaz (Mendoza) y Nicolás Muguruz (CABA) GP Luciano Olmedo (La Pampa).



En peso ligero (60 kg): Agustín Vergara (Córdoba) GRSC 2 Jorge Lucero (San Luis), Adolfo Cuello (Santa Cruz) GP Gonzalo Latorre (Santiago del Estero), Joaquín Díaz (Chaco) GP Alexis Cabana (CABA) y Nicolás Cabral (Bs.Aires) GP Emanuel Bastias (Neuquén).