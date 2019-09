De los cuatro o cinco caballos con chances para pelear la victoria Vio Veces, ganador del Vendimia mendocino y segundo en el GP. Dupuy, de San Luis, es quien parte como fija.

Falta menos de una semana para que el ambiente "burrero" sanjuanino viva su día más esperado cada año. La 66ta edición del clásico "Domingo Faustino Sarmiento" ya se palpita en las caballerizas del hipódromo de Rivadavia. En esta ocasión, como no ha ocurrido en varias versiones anteriores, se arriba a la máxima fiesta anual con una actividad más nutrida en la que pudieron mostrarse varios de los "pingos" inscriptos para el miércoles 11, del corriente.



Entre otros estará Puesto Inc, ganador el pasado 19 de agosto de la prueba "Preparación". También integran la lista un par de caballos con reconocimiento regional, como Gallileo"s Town (ganador del GP Dupuy de este año) y Vio Veces (quien viene de triunfar en el Vendimia mendocino y ser segundo en el Dupuy).



A ellos se agrega una incógnita, que por los antecendentes ganadores del "ojo visor" de Oscar Rébora y su hijo Antonio, hay que colocarlo entre los que podrán aspirar a cruzar el disco en primer lugar. Tiene un nombre raro porque se escribe pegado y de corrido: Maestrodelarte. Es un zaino de cinco años que ha ganado 3 de 19 carreras e hizo podio en 9 ocasiones con cuatro segundos puestos y cinco terceros.



De los doce caballos inscriptos la mitad pertenece a stud sanjuaninos, cuatro son pensionados mendocinos y dos sanluiseños.



La troupe local la integran, los ya citados Gallileo"s Town y Maestrodelarte, los dos pertenecen al stud La Nona y está registrados para correr en yunta con los números 3 y 3a. Puesto Inc, pertenece al stud El Pastal. Mandela Eterno, es un zaino de 6 años que defenderá los intereses del stud Patas Alegres. A ellos se agregan Vio Veces, del stud Del Valle y None Like Him, del stud Los Sanjua.



Los cuatro mendocinos son: Lisbon (Los Vascos); Pedrint (El Principiante) y dos caballos del clásico stud Don Radium, que correrán en yunta: Cocos Park y En Cuestión.



Por su parte de San Luis, provincia con mayor y mejor actividad turfística en Cuyo llegarán, el zaino de 7 años, Escándalo y Taxi Runner, un alazán de ocho años y mucha experiencia, ganador de cuatro de 41 carreras, cuyo jockey vestirá los colores del stud Pedro Agustín que supo ganar el Sarmiento con Integral Fizz en 2017.



El domingo habrá un jornada integra con competencias del tipo cuadreras por lo que el programa de carreras previsto por la comisión de carreras del Jockey Club consta de siete pruebas todas de tipo oficial porque superan los 800 metros, siendo la más corta de 1.100 metros.



El Sarmiento comenzará a las 16:30 pero antes habrá actividad que se extenderá desde las 10 de la mañana. En total serán siete carreras entre las que se dividirán un total de 74 pingos. La más numerosa en inscriptos es, justamente, el clásico mayor con una docena de participantes. Lo sigue una carrera de 1.200 metros para yeguas de 3 años y más edad, no ganadoras, con 11 ejemplares en la línea de partidores.



Lo acontecido hasta ahora pasa más por lo formal que por lo competitivo. Se recibieron las inscripciones a los propietarios, pero este paso administrativo no garantiza que todos los caballos larguen dentro de seis días. Uno de los que está en duda es Gallileo"s Town, quien está siendo cuidado entre algodones.



Sin Atlas Again entre los participantes, se entronizará un ganador inédito.

De nombre raro: Maestrodelarte es el nuevo producto del stud La Nona para buscar el triunfo en el gran clásico del turf sanjuanino. Correría en yunta con Gallileo"s Town.

El gran ausente será Atlas Again, que descansa en Tudcum.

Ganador el año pasado y del Dupuy, este año, Atlas Again sufrió una especie de estrés competitivo y pasa sus días recuperándose en Tudcum.

Pagarán solamente los varones

Como ya es habitual en cada cita turfística los únicos privilegiados son mujeres y niños, que pueden asistir al espectáculo sin abonar entrada. Quienes deberán meter la mano a sus bolsillos son los hombres, que para el clásico Domingo Faustino Sarmiento, abonarán un boleto de $200.



Lo mismo ocurrirá el domingo, cuando se lleve a cabo una nutrida programación de competencias que por las distancias que corren son consideradas no oficiales, cuyo nombre popular es el de "Cuadreras".



La cátedra indica que en este tipo de competencia, algunas mano a mano o con sólo tres competidores en la cancha, se mueve más dinero que en el mismo Sarmiento. Y debe ser así nomás porque para ingresar al predio los varones tendrán que pagar entradas de $300.



Por la continuidad que hubo durante el año, se espera que ambos días haya tribunas colmadas de gente.