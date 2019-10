Goleador. El cordobés Franco Vázquez fue clave en la victoria del Sevilla de España por la Liga de Europa-

El argentino Franco Vázquez le dio el triunfo a Sevilla, de España, sobre Dudelange, de Holanda, por 3 a 0 como local, en un partido correspondiente a la tercera fecha del grupo A de la Liga de Europa.



El ex Belgrano de Córdoba marcó dos tantos, a los 3 minutos del segundo tiempo y a los 30m. de la misma etapa, y completó el español Munir El Haddadi (35m. ST). Sevilla (9 puntos) es el líder de su zona, al tiempo que Dudelange (3) está tercero.



Por otro lado, el defensor David Abraham (ex Independiente) anotó en la victoria a su equipo, Frankfurt (6), de Alemania, sobre Standard Lieja (3), de Bélgica, por 2 a 1, de local. Abraham hizo el tanto a los 24 minutos del primer tiempo, a la vez que el dinamarqués Martin Hinteregger metió el suyo a los 27m. ST. En la visita anotó el belga Selim Amallah (37m. ST).



Todos los resultados del día:



Grupo A: Sevilla 3 (Franco Vázquez -2-)- Dudelange 0; Qarabag 2-Apoel 2. Posiciones: Sevilla 9 puntos; Qarabag 4; Dudelange 3; Apoel 1.



Grupo B: Dinamo de Kiev 1-Copenaghe 1; Malmo 2-Lugano 1. Posiciones: Copenhague y Dinamo Kiev 5; Malmo 4; Lugano 1.



Grupo C: Trabzonspor 0-Krasnodar 2; Getafe (Leandro Chichizola) 1-Basel 0. Posiciones: Basel 7; Getafe 6; Krasnodar 3; Trabzonspor 1.



Grupo D: Sporting Lisboa (Marcos Acuña y Luciano Vietto) 1-Rosenborg 0; PSV Eindoven 0-LASK 0. Posiciones: PSV 7; Sporting Lisboa 6; LASK 4; Rosenborg 0.